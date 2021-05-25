Судить за призывы к захвату власти и массовым беспорядкам будут судить 55-летнего жителя Бердска

В Бердске завершено расследование уголовного дела в отношении лица, обвиняемого в призывах к массовым беспорядкам и к осуществлению экстремистской деятельности, сообщили 25 мая в управлении СКР по Новосибирской области.
Расследованием занимался первым отделом по расследованию особо важных дел. Уголовное дело было возмудено в отношении 55-летнего бердчанина по ч. 3 ст. 212 УК РФ (призывы к массовым беспорядкам) и ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием сети «Интернет»).
По данным следствия, в начале июня 2019 года обвиняемый, находясь в квартире дома по ул. Черемушной в Бердске, с помощью компьютера разместил в социальных сетях видеообращение, доступное для широкого круга пользователей. Как установил СК, ролик содержал высказывания, выражающие побуждение, призывы к организации массовых беспорядков, участию в массовых беспорядках. Бердчанин призывал к насилию над гражданами, поджогам, погромам, уничтожением имущества, применению оружия, взрывных устройств, взрывчатых веществ и предметов, представляющих опасность для окружающих. Кроме того, он призывал оказывать вооруженное сопротивление представителям власти и высказывал призывы к осуществлению деятельности по планированию, организации и подготовке к совершению действий, направленных на насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности РФ, на подрыв безопасности страны, на захват или присвоение властных полномочий, на создание незаконных вооруженных формирований.
Уголовное дело было возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области.
Следователи допросили свидетелей, провели осмотры интернет-ресурсов, а также вещественных доказательств, провели необходимые экспертизы, направленные на установления всех обстоятельств преступления. Прокурор подписал обвинительное заключение и дело направлено в суд.