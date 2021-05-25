Когда в мае и июне высаживать поздние и среднеспелые сорта белокочанной капусты? Какие условия посадки и что учесть

Урожай капусты зависит от многих факторов. От сорта. от срока посадки рассады, от высадки ее в открытый грунт. Даже рекомендуется выбирать правильные даты по лунному календарю, чтобы высадить "королеву огорода".
Чтобы рассаду можно было переносить в грунт, она должна иметь высоту около 10 сантиметров и 6 настоящих листочков.
Хорошая крепкая рассада способна переносить возвратные заморозки до минус 3 градусов.
Капусту среднеспелых и поздних сортов высаживают с середины мая по середину июня. Урожай поздних сортов капусты нужно собирать в возрасте около 180 дней. К высадке рассада готова в возрасте 35-40 дней. Исходя их сроков созревания и нужно высчитывать дату высадки в открытый грунт.
Перед высадкой рассады обязательно проводить закаливание. Хотя прижившиеся саженцы хорошо переносят заморозки, все же переселение в грунт является для довольно еще слабых ростков стрессом.
Для места выращивания капусты нужно выбирать солнечное место. После посадки саженцы необходимо часто и обильно поливать. С началом формирования кочана поливы в таком режиме прекращают. чтобы кочаны не трескались.
Через 20 дней от высадки нужно провести первую подкормку, еще через 12 - вторую и еще через 12 дней- третью. Для подкормки можно выбирать куриный помет, разведенный в воде 1:25.
Дни для посадки в мае 2021: 26, 27, 28, 30, 31 мая; в июне 2021: 2, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 25 июня.