Переговоры пилотов с диспетчером о бомбе в экстренно посаженном в Минске самолете опубликовала Белоруссия
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Переговоры пилотов с диспетчером о бомбе в экстренно посаженном в Минске самолете опубликовала Белоруссия

7:17:335/25/2021Фото: Википедии
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В белорусском Минтрансе подчеркнули, что до этого несколько раз пытались связаться с литовским представительством Ryanair по телефону, который им сообщил экипаж. Однако дозвониться до авиакомпании не удалось.

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Белоруссия опубликовала стенограмму переговоров с пилотом Ryanair

24 мая департамент по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии обнародовал стенограмму переговоров диспетчеров с экипажем самолета авиакомпании Ryanair, который 23 мая совершил экстренную посадку в Минске. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", после приземления белорусские силовики задержали бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.

Как заявили в Минтрансе,  на электронную почту минского аэропорта пришло письмо с адреса protonmail.com на английском языке от «солдат ХАМАС» с требованием, чтобы «Израиль прекратил огонь в Секторе Газа». «Известно, что участники Delphi Economic Forum возвращаются домой рейсом FR4978. В этот самолет заложена бомба. Если вы не выполните наши требования, бомба взорвется 23 мая над Вильнюсом», — процитировали это сообщение в Минске.

После того, как самолет, вылетевший из Афин в Вильнюс, вошел в воздушное пространство Белоруссии, диспетчеры связались с экипажем, сообщили ему о поступившей угрозе и рекомендовали сесть на запасной аэродром в Национальном аэропорту Минск. «Экипаж несколько раз уточнял источники получения информации и ему было сообщено, что первичная информация с угрозами поступила в Национальный аэропорт Минск», — говорится в сообщении департамента.

В ведомстве подчеркнули, что до этого несколько раз пытались связаться с литовским представительством Ryanair по телефону, который им сообщил экипаж. Однако дозвониться до авиакомпании не удалось.

Власти создали комиссию для расследования происшествия, сообщал "Курьер. Среда. Бердск". Департамент авиации пригласил к участию в нем Международную организацию гражданской авиации (ИКАО), Международную ассоциацию воздушного транспорта (ИАТА), Европейское агентство по безопасности полетов (EASA), представителей авиационных администраций ЕС и США.

В 9:30 UTC (12:30 по минскому времени) диспетчер белорусского управления воздушным движением сообщил пилоту о поступившей информации о бомбе. «К вашему сведению, у нас есть информация от спецслужб о том, что у вас бомба на борту, и она может быть активирована над Вильнюсом», — сказал диспетчер.

В 9:31 UTC диспетчер рекомендовал экипажу посадить самолет в Минске - это ближайший аэропорт.

Затем на протяжении 16 минут экипаж уточнял информацию об опасности и о том, откуда пришли рекомендации сесть в Минске. Диспетчер обменивался с пилотом служебной информацией и контактами других аэропортов и авиакомпании.

В 9:47 UTC пилот сообщил: «Мы объявляем чрезвычайную ситуацию MAYDAY и собираемся перенаправить самолет в аэропорт Минска».

В 9:48 командир лайнера запросил разрешение на снижение до высоты 10 тыс. футов.

В 9:52 UTC диспетчер попросил экипаж объяснить ситуацию пассажирам и сообщить, есть ли на борту опасные грузы. Пилот ему ответил, что таких грузов нет. Еще через две минуты он сообщил, что на борту находится 133 человека.

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