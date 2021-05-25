После гибели 11 человек на очистных сооружениях задержан главный инженер "Водоканала"
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После гибели 11 человек на очистных сооружениях задержан главный инженер "Водоканала"

8:08:055/25/2021Фото: Следственный комитет РФ
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Во время работ в коллекторе рабочие отравились выбросом метана из трубы, на которой нужно было поменять задвижку. Десять человек погибли на месте, восемь пострадали. Один рабочий умер в больнице. 

Первый подозреваемый по факту гибели одиннадцати человек в коллекторе задержан

По делу о гибели одиннадцати человек в коллекторе таганрогского водоканала, задержан главный инженер предприятия.

Директор «Водоканала» города Таганрога Ростовской области Евгений Плетменцев сказал, что главный инженер предприятия был задержан вчера, 24 мая, передает ТАСС.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", во время работ в коллекторе очистных сооружений, который находится в Дмитриадовке Неклиновского района, рабочие отравились выбросом метана из трубы, на которой нужно было поменять задвижку. Десять человек погибли на месте, восемь пострадали. Один рабочий умер в больнице.

Трагедия случилась 21 мая. Смерть сотрудников "Водоканала" произошла из-за того, что потерявших сознание рабочих начала заливать техническая вода, в которой и утонули пострадавшие.

22 мая в Ростовской области был объявлен траур. Глава региона Василий Голубев распорядился выплатить семям погибших и пострадавших в общей сложности 16 млн рублей.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Предполагают нарушение правил техники безопасности.

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