Когда в мае и июне высаживают морковь для зимнего хранения? Что учесть

Морковь высаживают под снег и ранней весной. Она не боится заморозков, но и в холоде не растет. Всходы появляются первыми при подзимнем севе, но почти не растут до той поры, пока не потеплеет.
Раннюю морковь сеют в середине апреля или начале мая. А вот морковь для зимнего хранения сеют так, чтобы собрать ее практически с началом заморозков. Обычно сроки посева в таком случае выпадают на конец мая и начало июня.
Ко времени посева поздней моркови конечно же земля уже прогревается очень хорошо и всходы появляются очень быстро. Также быстро морковь растет. Но при таком позднем посеве есть один значительным плюс - такая морковь практически не подвержена нападению морковной мухи.
Учитывать стоит тот факт, что к началу лета в почве остается мало влаги, поэтому поливать такую морковь придется часто, особенно в первое время.
Опытные огородники советуют садить и подзимним посевом, и раннюю морковь и ее поздние сорта. Потому что угадать каким будет лето - невозможно, а при разных погодных условиях урожай может дать либо та, либо другая морковь. так в жаркое и засушливое лето лучшим будет урожай подзимней и ранней моркови, а в дождливое лето уродится именно поздняя морковь.
Место для посева моркови должно быть солнечным, без тени.
Нельзя садить морковь там, где близко к почве пролегают грунтовые воды.
Не садят морковь дважды на одном и том же месте два года подряд.
Хорошие дни для посева в мае 2021: 25, 27, 29, 30 мая.
Хорошие дни для посева в июне 2021: 3, 4, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 19, 21, 24, 26, 28, 29 июня.