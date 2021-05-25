Когда в мае и июне высаживают морковь для зимнего хранения? Что учесть
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Когда в мае и июне высаживают морковь для зимнего хранения? Что учесть

10:20:345/25/2021Фото: pixabay
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Раннюю морковь сеют в середине апреля или начале мая. А вот морковь для зимнего хранения сеют так, чтобы собрать ее практически с началом заморозков. Обычно сроки посева в таком случае выпадают на конец мая и начало июня.

морковь
Морковка не боится заморозков

Морковь высаживают под снег и ранней весной. Она не боится заморозков, но и в холоде не растет. Всходы появляются первыми при подзимнем севе, но почти не растут до той поры, пока не потеплеет.

Раннюю морковь сеют в середине апреля или начале мая. А вот морковь для зимнего хранения сеют так, чтобы собрать ее практически с началом заморозков. Обычно сроки посева в таком случае выпадают на конец мая и начало июня.

Ко времени посева поздней моркови конечно же земля уже прогревается очень хорошо и всходы появляются очень быстро. Также быстро морковь растет. Но при таком позднем посеве есть один значительным плюс - такая морковь практически не подвержена нападению морковной мухи.

Учитывать стоит тот факт, что к началу лета в почве остается мало влаги, поэтому поливать такую морковь придется часто, особенно в первое время.

Опытные огородники советуют садить и подзимним посевом, и раннюю морковь и ее поздние сорта. Потому что угадать каким будет лето - невозможно, а при разных погодных условиях урожай может дать либо та, либо другая морковь. так в жаркое и засушливое лето лучшим будет урожай подзимней и ранней моркови, а в дождливое лето уродится именно поздняя морковь.

Место для посева моркови должно быть солнечным, без тени.

Нельзя садить морковь там, где близко к почве пролегают грунтовые воды.

Не садят морковь дважды на одном и том же месте два года подряд.

Хорошие дни для посева в мае 2021: 25, 27, 29, 30 мая.

Хорошие дни для посева в июне 2021: 3, 4, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 19, 21, 24, 26, 28, 29 июня.

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