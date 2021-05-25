Через три месяца опаснейший астроид 2016 AJ193 приблизится к земле, NASA

Ученые NASA из CNEOS, который занимается открытием, изучением и наблюдением за всеми несущими угрозу и просто приближающимися к нашей планете космическими телами, сообщили, что в уже спустя три месяца, а именно в последний летний месяц 2021 года к нам на относительно близкое расстояние подлетит громадный астероид 2016 AJ193.
Космические тела с такими размерами 1374 на 403 метра давно не обнаруживались в космосе. Для больше наглядности представьте себе самый высокий и головокружительный небоскреб мира в ОАЭ. Представили? Угрожающая нам космическая глыба практически в 2 раза (!) больше него.
Точная дата приближения - 21 августа. Скорость полета астероида составляет 26,17 км/c, а расстояние до Земли в точке максимального сближения составит всего 3,4 миллиона километров, тогда как расстояние в 10 миллионов километров уже считается исследователями потенциально опасным.
Если в силу каких-то объективных причин изменится его траектория полета, он может нести мощную угрозу для Земли. Следующая "встреча" с ним состоится в 2068 году, если ничего не изменится.