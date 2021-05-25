Где и когда встретятся Путин и Байден, стало известно

Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден встретятся в Женеве 16 июня. Об этом сообщила пресс-служба Кремля 25 мая.
"В соответствии с достигнутой договоренностью президент Российской Федерации Владимир Путин проведет 16 июня в Женеве переговоры с президентом Соединенных Штатов Америки Джозефом Байденом", - говорится в сообщении.
Предполагается, что лидеры двух стран обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов.
Байден предложил российскому лидеру провести саммит на территории третьей страны - не в Москве и не в Вашингтоне. Выбрали Европу.