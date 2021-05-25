По смертельному ДТП с вылетевшим из Toyota Venza водителем завели уголовное дело в Новосибирске. Смотрите видео
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По смертельному ДТП с вылетевшим из Toyota Venza водителем завели уголовное дело в Новосибирске. Смотрите видео

9:41:205/25/2021Фото: ГИБДД по Новосибирску
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Volkswagen Polo врезался в Toyota Venza, которую пять раз перевернуло в воздухе. Виновнику трагической аварии грозит до пяти лет лишения свободы.

"Тойоту" несколько раз перевернуло от удара

В Новосибирске возбудили дело после смертельного ДТП на ул. Большевистской. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", трагическое происшествие случилось 24 мая. А во вторник в управлении МВД по Новосибирской области сообщили о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего.

В ДТП на Большевистской погиб 61-летний водитель - от удара его выбросило из автомобиля на несколько метров.

Volkswagen Polo врезался в Toyota Venza, которую пять раз перевернуло в воздухе. Во это время из нее на несколько метров вылетел водитель, который разбился насмерть. За рулем Volkswagen сидел нерусский молодой человек, которого увезли в больницу.

«Уголовное дело возбуждено по статье по ч. 3 ст. 264 «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека», — рассказали в полицейском ведомстве.

Если вина водителя подтвердится, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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