Мусорная "Экология-Новосибирск" незаконно получила из бюджета 28 млн рублей. СК возбудил дело о мошенничестве

Главу томского филиала компании «Экология-Новосибирск», которая занимается вывозом мусора, Сергея Шевченко подозревают в мошенничестве из-за получения субсидии из бюджета.
Проработав полгода в четырех регионах Томской области, директор компании подал ложные сведения о расходах в 8,5 млн рублей, а в качестве субсидии получил 28 млн рублей. По факту мошенничества группой лиц в особо крупных размерах возбуждено уголовное дело.
По данным расследования, Шевченко указал заведомо ложные сведения о своих расходах по вывозу твердых коммунальных отходов в департамент охраны природы на сумму 8,5 млн рублей.
«На основании этого впоследствии между департаментом и данной коммерческой организацией было заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета на возмещение понесенных затрат. На расчетный счет организации перечислены денежные средства в общей сумме 28 миллионов рублей», — сообщили в Следственном комитете.
В настоящее время известно, что был допрошен Максим Кривов, и. о. главы департамента природных ресурсов Томской области в качестве свидетеля.
Также в СК рассказали, что подозреваемый — директор томского филиала «Экология-Новосибирск» — был задержан. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Как правило суд арестовывает на два месяца.
"Экология-Новосибирск" и в Новосибирской области известна своими судебными разбирательствами, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".