В тюрьму на 3 года и штраф до полумиллиона за пьяную езду : Госдума ужесточает наказание

Депутаты Государственной Думы 25 мая приняли в первом чтении поправки в Уголовный кодекс РФ, которыми предлагается усилить ответственность за повторное вождение в нетрезвом виде.
Поправками предлагается ужесточить до трех лет лишения свободы наказание за «управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость», сообщили в нижней палате парламента.
Сейчас за повторное вождение в нетрезвом виде предусмотрено максимальное наказание в виде двух лет лишения свободы. Законопроектом, прошедшим первое чтение, предлагается увеличить до трех лет уголовный срок за пьяное вождение, если водитель ранее уже был судим за это.
Кроме того, законопроект предполагает увеличить размер штрафа (от 300 до 500 тысяч вместо от 200 до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет взамен от одного года до двух лет), а также исключить наказания в виде обязательных работ.
«Мы приняли решение ужесточить наказание за ДТП, совершенные в пьяном виде. Есть те, кто ранее уже совершил аварию в пьяном виде, в результате которой пострадали или погибли люди. После этого человек отбыл наказание и вновь сел за руль пьяным. С целью не допустить таких водителей за руль мы увеличиваем штрафы до 500 тысяч рублей и уголовную ответственность до трех лет», — прокомментировал спикер Госдумы Вячеслав Володин. - Все эти шаги уменьшат аварии на дорогах и количество жертв из‑за пьяного водителя».
Как сказано в пояснительной записке к законопроекту, «актуальность обозначенных изменений обусловлена увеличивающейся степенью общественной опасности при управлении транспортным средством в состоянии опьянения и необходимостью применения более строгих санкций за неоднократное его совершение».