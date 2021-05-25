Рига убрала российский флаг с площади под предлогом проведения чемпионата мира по хоккею: Кремль ответил

Кремль высказался относительно решения властей в Риге о замене российского флага на символику Олимпийского комитета России в случае, если площадь, где флаг был заменен, не является местом проведения ЧМ-2021 по хоккею. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам 25 мая.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в Риге убрали флаги России, которые были поставлены в городе наряду с флагами других стран, принимающих участие в чемпионате мира по хоккею. Портал Delfi сообщал, что такое решение было обусловлено требованиями Всемирного антидопингового агентства (WADA). Так как в декабре 2020 года Спортивный арбитражный суд в Лозанне утвердил список санкций в отношении российского спорта, в числе которых запрет на выступление российских спортсменов под флагом страны на международных соревнованиях.
«Действительно, здесь просто нужно разобраться, является ли эта площадь местом проведения чемпионата или не является. Если не является местом проведения чемпионата и там нет никакой символики чемпионата, то, конечно, мы вряд ли можем согласиться с таким решением городских властей. Но если это имеет отношение к проведению чемпионата, то, наверное, от спортивных чиновников такие рекомендации могли поступать, этого мы не исключаем», — предположил представитель Кремля.
Ранее власти Риги заменили флаг Белоруссии, чья команда принимает участие в ЧМ по хоккею, на бело-красно-белый флаг, который используется оппозицией республики. Это вызвало дипломатический скандал: Белоруссия и Латвия обменялись высылкой дипломатов.
Песков охарактеризовал этот инцидент как вопиющий: «Мы с вами видели, что флаг Белоруссии был заменен на флаг, который не является флагом Белоруссии. Это, конечно, достаточно вопиющее событие».