Софью Сапегу арестовали в Белоруссии на 2 месяца. Она летела вместе с задержанным Романом Протасевичем на экстренно севшем в Минске самолете
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Софью Сапегу арестовали в Белоруссии на 2 месяца. Она летела вместе с задержанным Романом Протасевичем на экстренно севшем в Минске самолете

11:22:215/25/2021Фото: Инстаграм
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Девушку подозревают в совершении нескольких преступлений.  24 мая российский консул встретился с родителями россиянки и проинформировал их о предпринимаемых посольством действиях и рекомендовал адвоката.

Софья Сапега проведет в белорусском СИЗО 2 месяца

Вечером 25 мая стало известно, что суд в Минске арестовал на 2 месяца россиянку Софью Сапегу, летевшую с задержанным Романом Протасевичем. Об этом сообщает издание «Подъем»  со ссылкой на ее адвоката Александра Филановича. Ей определили место содержания — СИЗО КГБ.

Сапеге предъявлено обвинение в подозрении на совершение уголовно наказуемого деяния. Следствие ведет Главное следственное управление Следственного комитета Белоруссии. По информации "Подъема",  с адвоката взяли подписку о неразглашении. В ближайшее время адвокат намерен посетить Софью в камере следственного изолятора.

Как ранее сообщал МИД России, Сапегу подозревают в совершении нескольких преступлений.  24 мая российский консул встретился с родителями россиянки и проинформировал их о предпринимаемых посольством действиях и рекомендовал адвоката.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 23 мая в Минске экстренно сел самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. В аэропорту заявили, что самолет совершил посадку после сообщения о заложенной бомбе. Для сопровождения лайнера в воздух поднимали истребитель МиГ-29. Позже Минтранс Белоруссии опубликовал стенограмму переговоров пилота лайнера, на борту которого находились 133 пассажира, с диспетчером, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

Среди пассажиров оказался бывший главный редактор телеграм-канала Nexta Роман Протасевич, который является оппозиционером и призывал к беспорядкам после президентских выборов в Белоруссии. Вместе с ним летела его девушка, гражданка России Софья Сапега. Обоих задержали.

В ЕС убеждены, что самолет посадили именно ради задержания Протасевича и в связи с этим вводят санкции. Например, в Риге, где проходит чемпионат мира по хоккею, в котором участвует сборная Белоруссии, заменили официальный белорусский флаг на красно-белый оппозиционный.

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