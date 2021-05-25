А что так активно начали пиарить Владимира Голубева?
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А что так активно начали пиарить Владимира Голубева?

11:14:405/25/2021
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Неужели собрался в депутаты Госдумы?

В рубрику "Сообщи свои новости" написал Константин:
На встрече депутату Владимиру Голубеву избиратели Белокаменного задали много вопросов

А что так активно начали пиарить Владимира Голубева? Неужели собрался в депутаты Госдумы?
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