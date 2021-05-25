В рубрику "Сообщи свои новости" написал Константин:
А что так активно начали пиарить Владимира Голубева? Неужели собрался в депутаты Госдумы?
Неужели собрался в депутаты Госдумы?
От редакции
Правда ли это?
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