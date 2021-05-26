Календарь дачника на 26 мая 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
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26.05
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Календарь дачника на 26 мая 2021 года: что благоприятно делать сегодня?

9:20:555/26/2021Фото: pixabay
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Один из максимально насыщенных энергией дней. Этот день вполне благоприятен для работы в огороде и саду.

В этот день вся земля пропитана энергией Луны

26 мая 2021 в 12:00 Луна находится в фазе «Полная Луна (наступит 26.05.2021 в 14:15)». Это 15 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака СтрелецПроцент освещенности Луны составляет 100%. Восход Луны в 21:08, а закат в 04:02.

Хронология лунных дней


  • 15 лунный день c 19:30 25.05.2021 по 21:08 26.05.2021
  • 16 лунный день c 21:08 26.05.2021 и до следующего дня

Луна в знаке зодиака Стрелец (±)

Луна в знаке Стрелец. Это малоплодородный знак. Посев в этот период способствует быстрому росту вверх, но урожай будет незначительным.

Качество выращенных семян очень высокое, особенно если их собрать в дни полнолуния и не в знаках Рака, Рыб и Скорпиона. Цветы, в сравнении с другими знаками, расцветают быстрее.

Благоприятно в стрельце:


  • посев и посадка растений на семена, у них будет обильная зелень, но урожай будет незначительным;
  • посев и посадка декоративно-цветущих растений, они зацветают быстрее;
  • посев и посадка растений с растущим вверх длинным вьющимся стеблем;
  • посев и посадка быстро-растущих лекарственных растений;
  • посадка саженцев, черенков, в том числе фруктово-ягодных растений;
  • перекопка, рыхление, окучивание, прореживание всходов, прополка, пасынкование, обрезка усов у земляники, удаление поросли и больных растений;
  • обработка от вредителей и болезней;
  • уборка корнеплодных и луковых на долгое хранение;
  • уборка на семена, сбор пряных и лекарственных растений;
  • выкопка луковиц и клубней для хранения;
  • срезка цветов, они лучше хранятся при транспортировке и долго не вянут в букете;
  • заготовление сена, а также лесоповал;
  • заготовка выращенной продукции впрок: консервирование, соление, квашение капусты, сушка, заготовка соков и вина;
  • выпечка теста.

Возможно:


  • сеять и сажать на семена, но не на высокий урожай: лук, чеснок, перец и картофель.

Возможны в стрельце посев и посадка следующих культур:


  • овощных: бобовые, капуста красная, картофель, лук (батун, латук, порей, репчатый, шнитт), перец сладкий, помидоры, редис, топинамбур, тыква, чеснок;
  • пряно-зеленых: фенхель мята, сельдерей, спаржа, хрен, цикорий;
  • плодово-ягодных: виноград, вишня, земляника, лимонник, яблоня;
  • полевых: сахарная свекла;
  • комнатных растений: комнатный виноград, комнатный лимон, кливия, сансевиерия, стрелиция королевская, шефлера лучелистная (дерево-зонтик, дерево-осьминог), тростникововидные (бамбуковые) пальмы, лашеналия алоэвидная, хемантус Катарины, фикус священный, эухарис крупноцветковый, кринум Паула;
  • газонных трав.

Не благоприятно в стрельце:


  • полив, обрезка, уход за растениями, так как они повышенно чувствительны в этот период к механическим повреждениям, раны у них будут долго не заживать.

15 лунный день (+)

26 мая 2021 года в 12:00 — 15 лунный день. Один из максимально насыщенных энергией дней. Этот день вполне благоприятен для работы в огороде и саду.

Рекомендуется в 15 лунный день:


  • рыхление земли, окучивание, подкормка;
  • уборка урожая.

Не рекомендуется в 15 лунный день:


  • обрезка, пикировка, прищипка, прививка и пасынкование растений.

Полная Луна (+)

Луна находится в фазе Полная Луна. В этот день вся земля пропитана энергией Луны. Ночное светило находится в пике своего роста и дарит нам всю свою силу.

В полнолуние благоприятно:


  • прореживание всходов, прополка, борьба с сорняками и вредителями;
  • рыхление земли вокруг растений, окучивание, мульчирование;
  • сбор семян;
  • заготовки впрок: домашнего вина, квашение и засолка овощей и фруктов без термообработки.

В полнолуние не благоприятно:


  • заготовки консервов, т.к. консервы закатанные в банки в это время, как правило взрываются;
  • обрезка деревьев и кустарников, прищипка и пасынкование овощных растений, прививка.

Источник: mirkosmosa.ru

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