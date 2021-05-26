Календарь дачника на 26 мая 2021 года: что благоприятно делать сегодня?

26 мая 2021 в 12:00 Луна находится в фазе «Полная Луна (наступит 26.05.2021 в 14:15)». Это 15 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Стрелец. Процент освещенности Луны составляет 100%. Восход Луны в 21:08, а закат в 04:02.
Хронология лунных дней
- 15 лунный день c 19:30 25.05.2021 по 21:08 26.05.2021
- 16 лунный день c 21:08 26.05.2021 и до следующего дня
Луна в знаке зодиака Стрелец (±)
Луна в знаке Стрелец. Это малоплодородный знак. Посев в этот период способствует быстрому росту вверх, но урожай будет незначительным.
Качество выращенных семян очень высокое, особенно если их собрать в дни полнолуния и не в знаках Рака, Рыб и Скорпиона. Цветы, в сравнении с другими знаками, расцветают быстрее.
Благоприятно в стрельце:
- посев и посадка растений на семена, у них будет обильная зелень, но урожай будет незначительным;
- посев и посадка декоративно-цветущих растений, они зацветают быстрее;
- посев и посадка растений с растущим вверх длинным вьющимся стеблем;
- посев и посадка быстро-растущих лекарственных растений;
- посадка саженцев, черенков, в том числе фруктово-ягодных растений;
- перекопка, рыхление, окучивание, прореживание всходов, прополка, пасынкование, обрезка усов у земляники, удаление поросли и больных растений;
- обработка от вредителей и болезней;
- уборка корнеплодных и луковых на долгое хранение;
- уборка на семена, сбор пряных и лекарственных растений;
- выкопка луковиц и клубней для хранения;
- срезка цветов, они лучше хранятся при транспортировке и долго не вянут в букете;
- заготовление сена, а также лесоповал;
- заготовка выращенной продукции впрок: консервирование, соление, квашение капусты, сушка, заготовка соков и вина;
- выпечка теста.
Возможно:
- сеять и сажать на семена, но не на высокий урожай: лук, чеснок, перец и картофель.
Возможны в стрельце посев и посадка следующих культур:
- овощных: бобовые, капуста красная, картофель, лук (батун, латук, порей, репчатый, шнитт), перец сладкий, помидоры, редис, топинамбур, тыква, чеснок;
- пряно-зеленых: фенхель мята, сельдерей, спаржа, хрен, цикорий;
- плодово-ягодных: виноград, вишня, земляника, лимонник, яблоня;
- полевых: сахарная свекла;
- комнатных растений: комнатный виноград, комнатный лимон, кливия, сансевиерия, стрелиция королевская, шефлера лучелистная (дерево-зонтик, дерево-осьминог), тростникововидные (бамбуковые) пальмы, лашеналия алоэвидная, хемантус Катарины, фикус священный, эухарис крупноцветковый, кринум Паула;
- газонных трав.
Не благоприятно в стрельце:
- полив, обрезка, уход за растениями, так как они повышенно чувствительны в этот период к механическим повреждениям, раны у них будут долго не заживать.
15 лунный день (+)
26 мая 2021 года в 12:00 — 15 лунный день. Один из максимально насыщенных энергией дней. Этот день вполне благоприятен для работы в огороде и саду.
Рекомендуется в 15 лунный день:
- рыхление земли, окучивание, подкормка;
- уборка урожая.
Не рекомендуется в 15 лунный день:
- обрезка, пикировка, прищипка, прививка и пасынкование растений.
Полная Луна (+)
Луна находится в фазе Полная Луна. В этот день вся земля пропитана энергией Луны. Ночное светило находится в пике своего роста и дарит нам всю свою силу.
В полнолуние благоприятно:
- прореживание всходов, прополка, борьба с сорняками и вредителями;
- рыхление земли вокруг растений, окучивание, мульчирование;
- сбор семян;
- заготовки впрок: домашнего вина, квашение и засолка овощей и фруктов без термообработки.
В полнолуние не благоприятно:
- заготовки консервов, т.к. консервы закатанные в банки в это время, как правило взрываются;
- обрезка деревьев и кустарников, прищипка и пасынкование овощных растений, прививка.
Источник: mirkosmosa.ru