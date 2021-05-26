Когда сажать свёклу в мае и июне в 2021 году: подготовка семян к посадке

Свекла содержит в себе много витаминов, углеводов, минеральных солей, калия и магния с кальцием. Бетаин, который содержится в корнеплоде свеклы, снижает кровяное давление и улучшает жировой обмен. Кроме того, эта овощная культура полезна при атеросклерозе и заболеваниях в кишечнике.
Условия выращивания свеклы имеют много общего с морковью, но при этом ее семена более требовательны к температуре, которая должна быть намного теплее. Поэтому нужно выбирать правильное время при посадке этого драгоценного овоща. Температура почвы должна быть не менее 8 градусов.
Прорастание семян свеклы может затянуться до трех недель, поэтому нужно использовать ускорение, предварительно замочив их в питательном растворе: 10 г поваренной соли добавляют в 10 литров воды и оставляют семена в жидкости на сутки. После чего их вынимают, ополаскивают чистой водой и, укрыв влажной тканью, оставляют на двое суток. Необходимо следить, чтобы семена не засохли, периодически смачивая тряпку. Также нужно следить за температурой, которая должна быть не менее 20 градусов. Поскольку семена могут образовать соцветия.
Посеять свеклу можно сразу после моркови, позднее на 2 – 3 недели, в глубокие бороздки с расстоянием между рядами 20 см.
Май
Самые удачные дни
29, 31 мая
Хорошие дни
27 мая
Плохие дни
22, 24 мая
Очень плохие дни
28, 30 мая
Июнь
Самые удачные дни
6, 10, 17, 28 мая
Хорошие дни
1, 18 июня
Плохие дни
5, 12, 21 июня
Очень плохие дни
2, 8, 16, 19, 27, 29 июня