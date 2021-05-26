Как ухаживать за фруктовыми деревьями в саду в июне? Очень важное условие
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Как ухаживать за фруктовыми деревьями в саду в июне? Очень важное условие

12:30:305/26/2021,Юлия ВиноградоваФото: pixabay.com
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Рассказываем, для чего это нужно и как правильно все сделать.

В июне за плодовыми деревьями нужно ухаживать как можно тщательнее

Все плодовые деревья любят тщательный и бережный уход. Но активнее всего это нужно делать в июне. Причина проста — именно в этом месяце активно растут побеги и завязи у плодовых деревьев. Поэтому, именно в июне их нужно как можно лучше обеспечивать питанием и влагой. При этом, поливать деревья часто не нужно — лучше делать это реже но более обильно. Это нужно для того, чтобы активные корни деревьев насытились водой. А чтобы вода лучше проникала, нужно в зоне пролегания корней сделать отверстия. Также полив производить лучше не струей из шланга, а уложить шланг на землю, сделать канавки и пустить по ним воду.

А после того, как деревья напитаются влагой, можно покрыть землю слоем торфа или перегноя. Только он должен быть обязательно тонким. Также землю вокруг плодовых деревьев нужно всегда рыхлить и убирать сорняки, которые обедняют почву и забирают полезные вещества у деревьев. Также их нужно убирать и на дорожках, чтобы не допустить распространения семян.

Кроме того, в июне идет процесс опадания завязей. Он естественный и вполне нормальный. Первым делом, опадают те завязи, которые повредили вредители или болезни. Отметим, что все опавшие завязи нужно собрать и выбросить. Чем сильнее начинают расти деревья, тем больше активизируются вредители.

Кстати, один из важных факторов — когда деревья начинают цвести, их нельзя обрабатывать никакими химикатами. Если же это сделать, то насекомые. Которые опыляют деревья, могут попросту погибнуть. Да и для цветов это очень плохо. И помните, что июнь для фруктовых деревьев важен тем, что именно в этот месяц формируются почки, которые подарят вам урожай следующего года.

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Какие способы уходы за фруктовыми деревьями помогают вам увеличить урожай?

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