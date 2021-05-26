С Днем рождения Будды дизайнерские открытки на праздник Будда Пурнима 26 мая и красивые поздравления

Вас поздравляю с праздником Весак,
Великим, светлым праздником Джаянти!
Желаю в мире жить с улыбкой на устах,
Чтоб в сердце не угасло сострадание!
Пусть благоденствие ваш дом не обойдет,
Путь лучезарный душу оживляет,
Покой вселенский в сердце лишь живет,
Любовь и радость в жизни ожидает!
Рождение Будды, Просветление и
Уход в Нирвану мы сегодня отмечаем,
Желаю жить, не ведая невзгод,
Молитвой мир от гибели спасая!
В нашем мире Будда – учитель и направление, чудо и достижение. Сегодня мы отмечаем день просветления и ухода в Нирвану, высшее вечное бытие. Так возрадуемся же и будем следовать примеру Будды. Желаю вам совершать добрые дела, познать свет истины и благо покоя. Пусть ваша душа сияет, как цветок лотоса. С праздником!
В этот важнейший буддистский праздник искренне желаю обрести счастье! Следуйте примеру Будды, совершайте добрые поступки, будьте в гармонии с собой и миром. Пусть сердце ни на минуту не прекращает наполняться любовью, добром и состраданием ко всему живому.
Источник: pozdravim.net