Сегодня, 25 мая, жителей Бердска ждет по-настоящему летняя погода. Если ночью температура воздуха составляла всего лишь 18 градусов выше нуля, то днем столбик термометра поднимется до отметки в +31 градус, а местами по области даже до +36 градусов. Также, по прогнозам синоптиков сегодня вероятны кратковременные дожди с грозами. Ветер преимущественно будет дуть северо-западный со скоростью от 4 до 10 метров в секунду.По народному календарю в этот день отмечают праздник Лукерьи Комарницы. В этот день принято сажать первую гречку, которую прозвали «маевка». Она даст цветы, которые так необходимы пчелам. Также этот день отмечается большим количеством примет о комарах. Так, например, по народным поверьям, если в этот день было много комаров, то погода в ближайшее время будет солнечная.
Жара вступает в свои права: погода в Бердске на 26 мая 2021, что говорят народные приметы о дне
6:30:585/26/2021,
Сегодня, по народному календарю, принято высаживать первую гречку и внимательно наблюдать за комарами.
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БердскЖара вступает в свои права: погода в Бердске на 26 мая 2021, что говорят народные приметы о дне
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