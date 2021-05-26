С Днем библиотекаря 27 мая: яркие открытки и поздравления в прозе

Книги окружают нас всю жизнь и являются маленькими лучиками большого света знаний. В книгах — целый мир, и это, как никто другой, знаете вы, наши уважаемые библиотекари. С профессиональным праздником вас! Желаем вам счастья и творческих успехов, душевной радости и благодарных читателей. Пусть ваша работа всегда будет увлекательной и захватывающей. Спасибо вам за наши уютные библиотеки и аккуратные книги!
Поздравляю со Всероссийским днем библиотек! Желаю, чтобы каждый день приходили новые читатели и черпали знания в ваших стенах. Пусть полки заполнят новые книги, а библиотека будет тем местом, куда хочется прийти, где всегда интересно и увлекательно!
Огромная благодарность и признательность всем работникам библиотек за их самоотверженный труд! За то, что они продолжают беречь знания, накопленные веками для всех нас. С Днем библиотек вас! Пусть в вашей библиотеке всегда будет много читателей, любящих и берегущих книги.
С праздником всех библиотекарей поздравляем! Творческого подъема, вдохновения и удачи во всех начинаниях! Здоровья, изменений в лучшую сторону и желания быть лучше. Пусть все ваши будни станут продуктивными и удачными.
Источник: pozdravok.ru, bipbap.ru