С Днем библиотекаря 27 мая: яркие открытки и поздравления в прозе
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
26.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

С Днем библиотекаря 27 мая: яркие открытки и поздравления в прозе

8:12:205/26/2021Фото: bipbap.ru
0

День библиотекаря 2021 в России имеет особое значение не только для причастных к этой профессии людей, но и для обычных читателей и ценителей хороших книг.

Общероссийский день библиотек

Книги окружают нас всю жизнь и являются маленькими лучиками большого света знаний. В книгах — целый мир, и это, как никто другой, знаете вы, наши уважаемые библиотекари. С профессиональным праздником вас! Желаем вам счастья и творческих успехов, душевной радости и благодарных читателей. Пусть ваша работа всегда будет увлекательной и захватывающей. Спасибо вам за наши уютные библиотеки и аккуратные книги!

Общероссийский день библиотек

Поздравляю со Всероссийским днем библиотек! Желаю, чтобы каждый день приходили новые читатели и черпали знания в ваших стенах. Пусть полки заполнят новые книги, а библиотека будет тем местом, куда хочется прийти, где всегда интересно и увлекательно!

Общероссийский день библиотек

Огромная благодарность и признательность всем работникам библиотек за их самоотверженный труд! За то, что они продолжают беречь знания, накопленные веками для всех нас. С Днем библиотек вас! Пусть в вашей библиотеке всегда будет много читателей, любящих и берегущих книги.

Общероссийский день библиотек

С праздником всех библиотекарей поздравляем! Творческого подъема, вдохновения и удачи во всех начинаниях! Здоровья, изменений в лучшую сторону и желания быть лучше. Пусть все ваши будни станут продуктивными и удачными.

Общероссийский день библиотек

Источник: pozdravok.ru, bipbap.ru

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
поздравлениядень библиотекпраздникиоткрытки
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

С праздником!

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Российские военные на Ту-134 сбили пять фонарей в аэропорту и полетели дальше
    8:00:48 5/26/2021
    Российские военные на Ту-134 сбили пять фонарей в аэропорту и полетели дальше
    Россия объявила нон грата болгарского дипломата в ответ на высылку сотрудника российского посольства в Софии
    7:42:26 5/26/2021
    Россия объявила нон грата болгарского дипломата в ответ на высылку сотрудника российского посольства в Софии
    Оклады военным и силовикам повысил Мишустин
    7:27:29 5/26/2021
    Оклады военным и силовикам повысил Мишустин
    Ритуалы на богатство и любовь на уникальную дату 26 мая 2021: Суперлуние и полное лунное затмение. Открывается коридор затмений
    7:20:14 5/26/2021
    Ритуалы на богатство и любовь на уникальную дату 26 мая 2021: Суперлуние и полное лунное затмение. Открывается коридор затмений
    БердскДва открытых бассейна с подогревом откроются в санатории "Сибиряк" в Бердске в начале июня 2021. Смотрите фоторепортаж
    7:12:15 5/26/2021
    Два открытых бассейна с подогревом откроются в санатории "Сибиряк" в Бердске в начале июня 2021. Смотрите фоторепортаж
    Закон о ежемесячной выплате 5650 рублей на детей от 8 до 16 лет из неполных семей подписал 26 мая 2021 года Путин
    6:44:56 5/26/2021
    Закон о ежемесячной выплате 5650 рублей на детей от 8 до 16 лет из неполных семей подписал 26 мая 2021 года Путин
    Известный актер Эллиот Пейдж сделал операцию по смене пола и поделился фото с подписчиками
    6:34:26 5/26/2021
    Известный актер Эллиот Пейдж сделал операцию по смене пола и поделился фото с подписчиками
    Коридор затмений начался с 26 мая и до 10 июня 2021 года: Что следует делать разным знакам Зодиака
    6:20:33 5/26/2021
    Коридор затмений начался с 26 мая и до 10 июня 2021 года: Что следует делать разным знакам Зодиака
    Идут 14 минут тотального полного Лунного затмения 26 мая 2021 - смотрите фото и прямую трансляцию
    6:18:54 5/26/2021
    Идут 14 минут тотального полного Лунного затмения 26 мая 2021 - смотрите фото и прямую трансляцию
    БердскЧетырехмесячный младенец умер в больнице Бердска: СК выясняет причину смерти ребенка
    6:00:12 5/26/2021
    Четырехмесячный младенец умер в больнице Бердска: СК выясняет причину смерти ребенка