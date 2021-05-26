26 мая 2021 начнется Коридор затмений: рассказываем точное время и количество затмений, которое нас ожидает

Уже завтра, 26 мая, начинается Коридор затмений — это промежуток времени между затмением Луны и Солнечным затмением. Так, в первый день, 26 мая, начнется затмение Луны, а завершится это событие 10 июня затмением Солнца.
Итак, коридор затмений начнется 26 мая с Полного лунного затмения, которое стартует в 12.44 по МСК. Причем, больше всего повезет жителям Австралии, Америки и Азии — они смогут насладиться затмением в полной мере. В России его смогут увидеть только Восточной Сибири и Дальнего Востока. А вот жителям Центральной части России не повезет — во время затмения Луна будет под горизонтом и увидеть ее не получится.
Середина Коридора затмений состоится 3 июня, а уже Солнечное затмение, которое завершит коридор, пройдет 10 июня в 12.49 по московскому времени. В этот момент Луна частично покроет Солнце, оставив небольшой эллипс. В нашей стране Солнечное затмение смогут увидеть жители севера России и небольшую часть в Москве.
Отметим, что Коридор затмений — крайне сложный период. Могут возникнуть проблемы в профессиональной сфере, в учебе, сложно будут проходить поездки и переговоры. Также в этот период есть повышенный риск ссор с родственниками и начальством, можно неожиданно наговорить кому-то лишнего и даже разорвать отношения с близким человеком.
Кстати, в этот период некоторые люди, которые негативно настроены, могут начать провоцировать вас на конфликты. Но поддаваться ни в коем случае нельзя, иначе это усугубит и без того непростое положение в это время. Нужно вести себя спокойно, не злиться, не говорить о ком-то плохо, избегать как психологического, так и физического насилия.