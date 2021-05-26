Сколько нельзя употреблять алкоголь после прививки от коронавируса и почему?
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Сколько нельзя употреблять алкоголь после прививки от коронавируса и почему?

2:00:155/26/2021,Мария РодченковаФото: pixabay.com
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Сейчас нет никаких научных доказательств того, что употребление алкоголя будет препятствовать появлению иммунитета.

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Сколько нельзя употреблять алкоголь после прививки от коронавируса и почему?

Когда только появилась вакцина от “китайского вируса”, ее создатели сообщили, что употреблять спиртное после прививки разрешено спустя более 30 дней. Позже этот срок заметно сократился. О том, почему после вакцинации следует избегать спиртных напитков - в нашем материале.

Сейчас существует множество противоречивых данных о том, можно ли употреблять алкогольные напитки после вакцинации от коронавируса. Разные источники указывают разные сроки, после которых допустимо выпить немного спиртного. Так, специалисты из центра Гамалеи отметили, что после прививки “Спутником” употреблять спиртное можно в умеренных количествах, а вот чрезмерное потребление может сказаться негативно на формировании иммунитета. Дело в том, что этиловый спирт способен разрушать клетки в организме, в том числе, это касается и иммунитета.

Кроме этого, в феврале 2021 года врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что даже если выпить спиртное после введения препарата, то он все равно подействует, тем самым развеяв популярный миф о влиянии спиртного на формирование антител. Сейчас нет никаких научных доказательств того, что употребление алкоголя будет препятствовать появлению иммунитета. Несмотря на это, специалисты обращают внимание на то, что у некоторых людей на фоне вакцинации и принятия спиртного могут возникнуть аллергические реакции, в том числе тяжелые. Такой побочный эффект способен образоваться из-за химической реакции между компонентами препарата и этиловым спиртом. Из-за этого от крепких напитков, таких как водка или виски, лучше полностью отказаться на первое время после получения дозы вакцины. Считается, что некрепкий алкоголь можно пить уже на третий день. При этом создатели вакцины “КовиВак” заявили, что выпивать после введения этого препарата можно без каких-либо ограничений.

Алкоголь нежелателен при любой прививке, потому что он негативно влияет на иммунитет человека, который и так испытывает высокую нагрузку во время формирования антител к вирусу. К тому же, после вакцинации могут возникнуть побочные реакции в виде повышенной температуры, слабости, головной боли. Спиртные напитки могут только усугубить состояние привившегося человека. Чтобы максимально сократить риски, лучше подождать несколько прежде, чем употреблять алкоголь.

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алкоголькоронавирус вакцина
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