27 мая – День города Санкт-Петербург: программа празднования и салют

27 мая 2021-го года жители и гости Санкт-Петербурга отметят 318-ю годовщину со дня его основания Петром Первым. На этот раз дата попадает на четверг. В этот день проведут традиционные акции Дня города. Однако праздничные гуляния продолжатся несколько дней подряд, включая выходные.
События 27 мая
Ровно в полночь зажгутся факелы, венчающие Ростральные колонны. Те занимают стрелку Васильевского острова. Лучший вид на событие открывается с Дворцового моста и прилегающей набережной. Попасть туда проще всего от станций метро «Горьковская» и «Адмиралтейская». Традиция поддерживать огонь на колоннах ушла в историю, теперь факелы зажигают в честь особых событий.
В 10:00 желающие соберутся на Сенатской площади, чтобы почтить память Петра Первого. Возложение ожидается и в Петропавловском соборе, возле могилы императора. В полдень из Петропавловской крепости произведут выстрел. Эта праздничная традиция закреплена в городском Уставе.
Жителей и гостей города в 13:00 ждёт перформанс в духе Божественной комедии. Место действия – Московский парк Победы.
В 17:00 зрителей порадует театр Музыкальной комедии. Ожидается лекция об истории здания театра и мюзикл «Белый. Петербург».
С 18:00 на Володарского 9 будет звучать уличный концерт «Всё о тебе любимый город».
Традиционный салют в 22:00 грянет над стенами Петропавловской крепости. Световое шоу обеспечат 30 залпов из орудий Нарышкина бастиона. Лучшими местами для наблюдения станут Дворцовая набережная, Троицкий, Биржевой и Литейный мосты, восток Васильевского острова и район Петропавловской крепости. Кроме того, на разведённые мосты вечером планируется транслировать мультимедийное шоу.
Салют и шоу на мостах остаются под вопросом – их могут отменить из-за угрозы распространения коронавируса. Окончательное решение сообщат 25 мая на пресс-конференции.
Что отложили из-за коронавируса
Невский проспект в 2021-м лишится Парада барабанщиков на День города. До пандемии его проводили ежегодно, вовлекая в представление больше тысячи музыкантов с барабанами. Событие откладывается на неопределённый срок, возможно горожане увидят барабанщиков летом.
Перенести пришлось и Большой велопарад, который должен был стартовать от БКЗ «Октябрьский». Аналогичная судьба постигла «Такс–парад» на Васильевском.
События 28, 29 и 30 мая
Гости города, которые успеют в Санкт-Петербург только к выходным, без праздника не останутся. Вечером 28 мая их ждут концерты классической музыки на Дворцовой и в «Октябрьском».
В субботу 29 мая хорошо отправиться площадь Островского, где проведут Фестиваль мороженого. А на Исаакиевской площади можно будет увидеть бал национальностей. С полудня концерты начнутся у станций метро «Крестовский остров» «Чкаловская» и «Горьковская». Праздничная программа пройдёт в 14:00 в Московском парке Победы.
Порадовать детей можно 30 мая, отправившись к 12:00 в парк Малиновка. Там запланированы игры «Для маленьких сударей и сударыней».