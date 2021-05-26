Когда нужно сажать свеклу зимнего хранения в июне: точные даты и рекомендации для посадки

Свекла — один из любимых овощей, который выращивают у себя огородники. При правильных посадке и уходе вы получите сочный и мясистый овощ, которых будет радовать вас вплоть до поздней осени или даже зимы. А как правильно посадить свеклу зимнего хранения в июне мы сейчас расскажем.
Стоит отметить, что сеять семена свеклы в в открытую грядку стоит только после того, как на улице установится теплая погода — температура грунта должна быть не ниже +10 градусов. При этом поздние сорта свеклы с долгим сроком хранения следует высаживать в начале июня. В этом году самые благоприятные дни для посадки свеклы семенами в июне по Лунному календарю: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 25, 26 июня.
Для высадки рассады: 1-3, 6-8, 11-13, 18-22, 25-26, 29-30.
А вот 10, 24, 27, 28 июня вообще нельзя заниматься посевом и посадками.
Перед высадкой семян нужно продезинфицировать их в слабом растворе марганцовки и поместить их в воду на пару дней, чтобы они начали прорастать.
После всех манипуляций семена помещают в специальные бороздки в земле, причем расстояние между ними должно быть не меньше 30 сантиметров. А дистанция между семенами должна быть не меньше 7 сантиметров. После этого семена помещают в землю на 2-3 сантиметра, засыпают землей и поливают достаточным количеством воды. Когда вырастут первые два листочка, то посадки нужно проредить на расстояние до 3-4 сантиметров. Чтобы это сделать, нужно лишние ростки аккуратно выдернуть и пересадить на другую грядку. А когда появится уже по два настоящих листочка, то посадки нужно еще раз проредить до расстояние в 7-10 сантиметров.
Отметим, что этот корнеплод требует регулярного полива. А уже после этого посадки нужно прополоть и разрыхлить. Также свеклу нужно подкармливать органическими удобрениями.