Когда нужно сажать свеклу зимнего хранения в июне: точные даты и рекомендации для посадки
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Когда нужно сажать свеклу зимнего хранения в июне: точные даты и рекомендации для посадки

4:00:345/26/2021,Юлия ВиноградоваФото: pixabay.com
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Перед посадкой семена лучше всего замочить в воде на несколько дней, а после того, как они прорастут, уже высаживать в почву. Благоприятные и неблагоприятные дни для посадки свеклы зимнего хранения.

Стоит отметить, что сеять семена свеклы в в открытую грядку стоит только после того, как на улице установится теплая погода

Свекла — один из любимых овощей, который выращивают у себя огородники. При правильных посадке и уходе вы получите сочный и мясистый овощ, которых будет радовать вас вплоть до поздней осени или даже зимы. А как правильно посадить свеклу зимнего хранения в июне мы сейчас расскажем.

Стоит отметить, что сеять семена свеклы в в открытую грядку стоит только после того, как на улице установится теплая погода — температура грунта должна быть не ниже +10 градусов. При этом поздние сорта свеклы с долгим сроком хранения следует высаживать в начале июня. В этом году самые благоприятные дни для посадки свеклы семенами в июне по Лунному календарю: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 25, 26 июня.

Для высадки рассады: 1-3, 6-8, 11-13, 18-22, 25-26, 29-30.

А вот 10, 24, 27, 28 июня вообще нельзя заниматься посевом и посадками.

Перед высадкой семян нужно продезинфицировать их в слабом растворе марганцовки и поместить их в воду на пару дней, чтобы они начали прорастать.

После всех манипуляций семена помещают в специальные бороздки в земле, причем расстояние между ними должно быть не меньше 30 сантиметров. А дистанция между семенами должна быть не меньше 7 сантиметров. После этого семена помещают в землю на 2-3 сантиметра, засыпают землей и поливают достаточным количеством воды. Когда вырастут первые два листочка, то посадки нужно проредить на расстояние до 3-4 сантиметров. Чтобы это сделать, нужно лишние ростки аккуратно выдернуть и пересадить на другую грядку. А когда появится уже по два настоящих листочка, то посадки нужно еще раз проредить до расстояние в 7-10 сантиметров.

Отметим, что этот корнеплод требует регулярного полива. А уже после этого посадки нужно прополоть и разрыхлить. Также свеклу нужно подкармливать органическими удобрениями.

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