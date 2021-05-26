Как жить некрасивым девушкам?

Когда вы вырастаете, чувствуя себя «непривлекательным» или нежелательным для противоположного пола, вы склонны задаваться вопросом, каково было бы людям подхваливать перед вами.
Вы мечтаете об этом, фантазируете о моменте с Золушкой, но быстро возвращаетесь к реальности, когда ваши сверстники приглашают вас на свидание в шутку.
Я помню, когда это случилось со мной. Я знал, что мне нужно что-то исправить в себе. Моя вьющаяся шевелюра или торчащий живот, а также все крохотные физические характеристики были теперь вещами, на которых я зациклился, пишет yourtango.com.
Эта идея стать «привлекательной» может перерасти в нездоровую навязчивую идею.Валидация может ощущаться как лекарство; он создает аналогичные пути к злоупотреблению психоактивными веществами. Конечно, эти две проблемы очень разные, но, возможно, это как ворота, которые открываются для другого рискованного и опасного поведения.
Как люди, мы жаждем нравиться другим, и иногда нам нужно это внешнее подтверждение. Это печальная, но реальная правда, которую многие из нас скрывают. Некоторые скрывают это желание лучше, чем другие, но, в конце концов, всем хочется чувствовать себя красивой.
Когда тебя называют «толстым» или «уродливым», когда тебя в первый раз говорят, что ты красивая, - это знаковый момент. Вы фиксируете момент в своей голове и проигрываете его снова и снова.
Это ощущение не похоже ни на что другое, и вы не можете не улыбнуться от уха до уха.
«Он назвал меня красивой; впервые кто-то назвал меня красивой, это были не мои мама или папа!» Я помню, как подумал после этого первого вкуса подтверждения.
Не все, но многие из нас становятся одержимы стремлением к желанию.
После первого комплимента вы не можете не хотеть большего, потому что этот кратковременный прилив уверенности в себе со временем угасает.Легко вернуться к тому, чтобы чувствовать себя ребенком, стрелять, как рак-отшельник, и чувствовать себя недостойным даже выходить из дома. То, что вы раньше никогда не считали «уродливым», теперь навсегда останется в вашем тревожном уме из-за бездумной критики со стороны другого человека.
Некоторые из нас наряжаются, выпрямляют волосы, делают макияж и молятся, чтобы кто-то заметил. У других развиваются расстройства пищевого поведения в надежде, что, потеряв этот кусок «вялости», мы станем привлекательными. Нервная анорексия имеет самый высокий уровень смертности среди всех психических расстройств, что может быть связано с необходимостью проверки.
Как и наркотики, расстройства пищевого поведения вызывают чувство зависимости, что опасно для нашего здоровья и благополучия.
Я помню, как меня в первый раз назвали худой, когда я подумала, что много лет была пухленькой. Для меня было шоком услышать, что кто-то действительно подумал, что я выгляжу худой. Было сказано, что это было новаторским.
Но этот «комплимент» побудил меня продолжить цикл голодания, только чтобы перекусить, а затем снова ограничить.
Это не ненормально и не странно, когда вам говорят, что вы красивы, красивы, привлекательны; вы называете это. Ради бога, я купилась на все возможные причуды красоты и все еще чувствовала себя неудовлетворенной. Кроссовки для талии, крем от целлюлита, чай для скинни и даже буквально машина для высасывания жира из моего тела. Я поправляла волосы до тех пор, пока они не выпадали, а затем срезала их, когда они стали тонкими, как солома.
Однако всегда есть что-то большее.Исправленный один недостаток заставляет вас зацикливаться на другом. Я хочу, чтобы люди не видели недостатков, и если они все же найдут их, то мне лучше надеть сумку на голову, думал я.
Раньше я втайне любил приставать к случайным людям, в то время как другие жаловались на это явление. "Да!" Я бы подумал про себя; кто-то новенький думает, что я хорошенькая. Тебе все равно, кто это; вы просто хотите услышать это от как можно большего количества людей - вас сигналят машина; это сделало мой день.
Дело не в том, кто это сказал, а в том, сколько раз это было сказано.
Приходит время, когда жажда комплиментов требует своей цены.Возможно, вы влюбитесь в токсичного человека из-за желания чувствовать себя желанным.
Отсутствие самооценки ведет к вероятности вступления в нездоровые, а во многих случаях эмоционально или физически оскорбительные отношения. Труднее уйти, когда твоя небольшая уверенность в себе теперь еще больше теряется вашим партнером. Последствия всех форм жестокого обращения могут быть пагубными, приводя к ухудшению психического здоровья или развитию депрессии, беспокойства и посттравматического стрессового расстройства.
Мы тоскуем по ощущению, что нас хотят, и часто нас ослепляет человек, который хочет нас.
Токсичные люди могут очаровать вас своими словами обожания и постепенно превратиться в ваш худший кошмар. Неужели это цена, которую мы платим за взросление, не подчиняясь жестким стандартам красоты общества?
В настоящее время, может быть, вы ведете некоторых мальчиков и используете их в качестве текущего источника подтверждения. Вы можете использовать приложения для знакомств как способ временно повысить свою уверенность. Я знаю, что виноват в этом.
И наступает момент в жизни, когда комплимент мальчика ничего для вас не значит.Это не удовлетворяет эту неуверенность, потому что они повторялись вам так много раз. На этом этапе пришло время самому найти красоту, отойти от прежних представлений о том, что такое «привлекательность», и избавиться от них.
Если вы тот, кто может иметь к этому какое-либо отношение, знайте, что я вас понимаю. Наше общество построено на стандартах красоты, которые просто нереальны, и, черт возьми, люди любят критиковать то, как выглядят другие. Я не могу понять, почему кто-то чувствует необходимость сбивать с ног других, чтобы почувствовать себя лучше.
Я знаю, что вам, вероятно, говорили, что в жизни есть нечто большее, чем просто красивая.Помните, красота субъективна. Не всем вы понравитесь, и это нормально.
Пришло время перестать основывать нашу ценность на стандартах других людей.
Да, может, он сказал, что с прямыми волосами тебе будет лучше, но кого это волнует! Обретите уверенность в себе, и вы никогда не останетесь неудовлетворенными. Когда вы начнете делать любовь к себе приоритетом, вы привлечете позитив во всех аспектах жизни. Делая это переход от внешнего к внутреннему валидации , даст вам возможность привлечь более здоровые отношения, дружеские отношения , и в конечном итоге обеспечить лучшее качество жизни.
Вы становитесь более осознанными, когда находите ценность в себе, что позволяет вам никогда больше не принимать минимум.
Быть своим защитником, болельщиком и другом имеет решающее значение для успеха во всех сферах жизни.
Это непросто и может занять месяцы или даже годы, но однажды вы будете ходить с поднятой головой, даже не моргнув ресницей человеку, который назвал вас уродливым.