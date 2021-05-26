Меган Фокс застыдили в сети за слишком откровенный наряд
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Меган Фокс застыдили в сети за слишком откровенный наряд

7:46:595/26/2021
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Полуобнаженную актрису стали активно критиковать в сети.

Стоимость наряда бренда Mugler составляет 1196 фунтов стерлингов

Американская актриса Меган Фокс пришла на музыкальную премию Billboard Music Awards в слишком откровенном наряде. Полуобнаженную девушку стали активно критиковать в сети.

35-летняя актриса посетила мероприятие со свои избранником — рэпером и певцом Machine Gun Kelly. Фокс предстала в черном платье в виде боди с частично оголяющими грудь и талию разрезами, а также юбкой из полупрозрачного материала. Уточняется, что стоимость образа бренда Mugler составила 1196 фунтов стерлингов (124 тысячи рублей). Наряд актриса дополнила высокими черными босоножками на каблуках и небольшим клатчем.

В комментариях под фото пользователи осудили девушку за слишком откровенный наряд. «С таким же успехом она могла выйти в нижнем белье», «Заголовок для этих фото должен быть таким: "Мать двоих детей унижает себя, чтобы оставаться актуальной"», «Она вызывает отвращение своим поведением», «Что это за наряд...», «Она выглядит как девушка легкого поведения», — выразили негодование комментаторы.

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нарядосуждениепубликаМеган Фокс
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