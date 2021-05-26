Последние дни "Октября" в Новом поселке Бердска: Опасное здание ДЦ снесут в июле 2021. Смотрите майские фото и видео

Центральная площадь в Новом поселке преобразилась - появились новые современные здания супермаркетов - “Мария Ра”, “Продсиб”, скоро открытие третьего магазина. Ровный асфальт на дороге и на тротуарах, цветут яблони, сирень и черемуха. На клумбах возле домов жильцы сами высаживают цветы.
- Очень нам нужен новый Досуговый центр, без “Октября” грустно. Говорили, что тут хотят высотку строить, ну мы всем поселком не дадим. Обещали новый построить, а вот и старый не ломают. Не передумали бы власти Дом культуры строить, - рассказали “Курьер. Среда. Бердск” местные жители 24 мая 2021 года.
- Обязательно будет новый Досуговый центр, - прокомментировала директор ГЦКиД Бердска Елена Рущикова 25 мая.
Как же писал “Курьер. Среда. Бердск” строительство нового Досугового центра в поселке Новый планируется на 2022 –2023 год. Когда же начнут сносить старое здание?
- Сносить здание старого ДЦ “Октябрь” планируем в июле 2021 года, - рассказала вице-мэр Бердска Жанна Шурова 25 мая.
А пока старое здание доживает последние дни, сделаем фотографии для истории, сравним потом с новым “Октябрем”.