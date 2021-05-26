Спецвыпуск "Справлять нужду на улицах вынуждены бердчане: в туалеты не пускают" 24 мая 2021

24 мая 2021 вышла газета "Курьер.Среда.Бердск". В нем вы узнаете:
- Летние каникулы-2021: когда начнутся
- Есть ли бунт в лицее №7: учителя увольняются после назначения нового директора?
- Дети - под прицелом: кто и как охраняет бердские школы
- Новые выплаты на детей от Путина: уже можно оформить заявление на «Госуслугах»?
- Новая реорганизация пенсионного фонда: какие функции отдадут Бердску
- Жуткая забава: малыши на самокатах выскакивают перед носом автомобилей
- 17-летний мопедист без прав врезался в Тойоту около «Орбиты»
- Что меняют в правилах оборота гражданского оружия после расстрела детей в гимназии?
- Сколько улиц отремонтировали в аварийном режиме?
- 246 млн рублей за два года потратят на капремонт Боровой и Черемушной
- Подровняли вспученную дорогу на дачи водозабора
- Как на даче не нарваться на штраф: забор, скважина, шашлык - по новым правилам
- Как живут перенесшие коронавирус:10 чудовищных историй из первых уст
- Чем отличаются три вакцины от covid-19 и стоит ли выбирать?
- Жизнь инвалида детства: хранит кресло в память о кошке и ждет помощи от соседей
- Обвиняемая в присвоении 350 тыс. рублей завнаркологии вернулась на работу
- Туалетный эксперимент: где справить нужду в Бердске?
- В грязи и вони живут дачники в «Мечте-2» из-за огромных гор мусора
- Клещи покусали 90 человек: в городе обработано 14 участков с растительностью
- Спалил 1600 кв. метров поля, сжигая мусор в бочке, дачник
- Девятый директор за 12 лет: новый руководитель КБУ намерен сократить долги и подготовить себе преемника
- 13 лет в чужой стране: итальянец, бросивший Москву ради Новосибирска, не боится морозов
- «Взяла интервью» у Пушкина и попала на факультет журналистики МГУ школьница
- Всегда будь готов: как мы были пионерами
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Дорогие читатели! В апреле 2020 года из-за сложной ситуации с пандемией редакция «Курьер.Среда.Бердск» временно приостановила выпуск газеты. С июля мы начали выпуск, но пока по сокращенному варианту.
Следующий номер газеты выйдет 16 июня 2021 года.