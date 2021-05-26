Спецвыпуск "Справлять нужду на улицах вынуждены бердчане: в туалеты не пускают" 24 мая 2021
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Спецвыпуск "Справлять нужду на улицах вынуждены бердчане: в туалеты не пускают" 24 мая 2021

8:00:165/26/2021Фото: "Курьер.Среда.Бердск"
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Покупайте свежий номер. И сообщите о нем своим родным, которые не читают интернет. Или купите газету и подарите им.

газета «Курьер»
24 мая 2021 вышла газета "Курьер.Среда.Бердск"

24 мая 2021 вышла газета "Курьер.Среда.Бердск". В нем вы узнаете:


  1. Летние каникулы-2021: когда начнутся
  2. Есть ли бунт в лицее №7: учителя увольняются после назначения нового директора?
  3. Дети - под прицелом: кто и как охраняет бердские школы
  4. Новые выплаты на детей от Путина: уже можно оформить заявление на «Госуслугах»?
  5. Новая реорганизация пенсионного фонда: какие функции отдадут Бердску
  6. Жуткая забава: малыши на самокатах выскакивают перед носом автомобилей
  7. 17-летний мопедист без прав врезался в Тойоту около «Орбиты»
  8. Что меняют в правилах оборота гражданского оружия после расстрела детей в гимназии?
  9. Сколько улиц отремонтировали в аварийном режиме?
  10. 246 млн рублей за два года потратят на капремонт Боровой и Черемушной
  11. Подровняли вспученную дорогу на дачи водозабора
  12. Как на даче не нарваться на штраф: забор, скважина, шашлык - по новым правилам
  13. Как живут перенесшие коронавирус:10 чудовищных историй из первых уст
  14. Чем отличаются три вакцины от covid-19 и стоит ли выбирать?
  15. Жизнь инвалида детства: хранит кресло в память о кошке и ждет помощи от соседей
  16. Обвиняемая в присвоении 350 тыс. рублей завнаркологии вернулась на работу
  17. Туалетный эксперимент: где справить нужду в Бердске?
  18. В грязи и вони живут дачники в «Мечте-2» из-за огромных гор мусора
  19. Клещи покусали 90 человек: в городе обработано 14 участков с растительностью
  20. Спалил 1600 кв. метров поля, сжигая мусор в бочке, дачник
  21. Девятый директор за 12 лет: новый руководитель КБУ намерен сократить долги и подготовить себе преемника
  22. 13 лет в чужой стране: итальянец, бросивший Москву ради Новосибирска, не боится морозов
  23. «Взяла интервью» у Пушкина и попала на факультет журналистики МГУ школьница
  24. Всегда будь готов: как мы были пионерами

Покупайте свежий номер. И сообщите о нем своим родным, которые не читают интернет. Или купите газету и подарите им. 

Дорогие читатели! В апреле 2020 года из-за сложной ситуации с пандемией редакция «Курьер.Среда.Бердск» временно приостановила выпуск газеты. С июля мы начали выпуск, но пока по сокращенному варианту.

Следующий номер газеты выйдет 16 июня 2021 года.

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