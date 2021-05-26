Какой сегодня церковный праздник 26 мая 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 26 маяМученицы Гликерии девы и с нею, мученика Лаодикия Гераклейского, стража темничного
Перенесение мощей преподобномученика Макария Каневского, игумена Пинского, Переяславского чудотворца
Мученика Александра Римского
Народные праздники
Преполовение
Этот праздник приходится на 25 день после Пасхи.
В разных областях распространены свои традиции празднования этого торжества. Совершают ритуалы для хорошего урожая, крепкого здоровья для людей и скота. В озерах и реках освящают воду, которой затем поливают друг друга и животных.
Девушки и женщины, достигшие совершеннолетия, устраивают посиделки.
В этот день не рекомендуется заниматься рукоделием, иначе это плохо отразится на состоянии здоровья.
По поверью, посаженный в этот день лук не будет горьким.
Лукерья Комарница
Этот народный праздник посвящен памяти двух святых по имени Гликерия: мученицы Гликерии девы и праведной Гликерии Новгородской, девы.
В эту пору сажают первую гречку, которую в народе прозвали «маевка». Она дает цветы, которые необходимы пчелам и птицам.
Вторую часть праздник получил из-за примет о комарах, которые распространены в этот день. Много комаров являются предвестниками хорошей погоды.
Приметы
- Если ласточки летают низко – ждите дождя.
- Если 26 мая комаров много – много ягод, мошкары засилье – урожай на грибы.
- Ласточки и стрижи разлетались – к теплой погоде.
- Комары появились – придет тепло и дожди, пора и рожь сеять.
- Много комаров – завтра дождь будет.
Источник: my-calend