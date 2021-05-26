Какой сегодня церковный праздник 26 мая 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
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26.05
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Какой сегодня церковный праздник 26 мая 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

8:20:555/26/2021Фото: Wikimedia Commons
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Сегодня строго запрещено лить слезы, убивать комаров. садить рассаду и отдавать свои вещи из дома.

церковь
Пост - можно есть рыбу

Православные праздники 26 мая

Мученицы Гликерии девы и с нею, мученика Лаодикия Гераклейского, стража темничного
Перенесение мощей преподобномученика Макария Каневского, игумена Пинского, Переяславского чудотворца
Мученика Александра Римского

Народные праздники


Преполовение

Этот праздник приходится на 25 день после Пасхи.

В разных областях распространены свои традиции празднования этого торжества. Совершают ритуалы для хорошего урожая, крепкого здоровья для людей и скота. В озерах и реках освящают воду, которой затем поливают друг друга и животных.

Девушки и женщины, достигшие совершеннолетия, устраивают посиделки.

В этот день не рекомендуется заниматься рукоделием, иначе это плохо отразится на состоянии здоровья.

По поверью, посаженный в этот день лук не будет горьким.

Лукерья Комарница

Этот народный праздник посвящен памяти двух святых по имени Гликерия: мученицы Гликерии девы и праведной Гликерии Новгородской, девы.

В эту пору сажают первую гречку, которую в народе прозвали «маевка». Она дает цветы, которые необходимы пчелам и птицам.

Вторую часть праздник получил из-за примет о комарах, которые распространены в этот день. Много комаров являются предвестниками хорошей погоды.

Приметы


  • Если ласточки летают низко – ждите дождя.
  • Если 26 мая комаров много – много ягод, мошкары засилье – урожай на грибы.
  • Ласточки и стрижи разлетались – к теплой погоде.
  • Комары появились – придет тепло и дожди, пора и рожь сеять.
  • Много комаров – завтра дождь будет.

Источник: my-calend

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