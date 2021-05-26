Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 26 мая 2021 в России и мире

• Всемирный день рыжих (World Redhead Day)
• День хождения босиком
• День конника
• Праздник большого напора
• День российского предпринимательства
• Преполовение Господне (Преполовение Святой Пятидесятницы)
• Всемирный день Дракулы (World Dracula Day)
• День снежного барса на Алтае
• Всемирный день выдры (World Otter Day)
• Праздник иконы Божией Матери Дубенской (Красногорской)
• День бабушки в Удмуртской Республике
• День памяти мученицы Гликерии Гераклейской
• Буддийский праздник тысячи подношений «Дончод хурал» (Vesak Day)
• Всемирный день линди-хопа (World Lindy Hop Day)
• День предпринимателя в Удмуртии
• Праздник иконы Божией Матери Дубенская Красногорская
• Преполовение Пятидесятницы
• День черничного чизкейка (National Blueberry Cheesecake Day) - США
• День бумажных самолётиков (National Paper Airplane Day) - США
• День вишнёвого десерта (National Cherry Dessert Day) - США
• День матери (Dzien Matki) - Польша
• День здоровья пожилых людей (National Senior Health & Fitness Day) - США
• День Будды - Монголия
• День адвоката - Таджикистан
• День независимости - Грузия
• Будда Пурнима (Buddha Purnima) - Индия
• День сожаления (National Sorry Day) - Австралия
• День независимости - Гайана
• День кронпринца Фредерика (Crown Prince Frederik Birthday) - Дания
• День победы в Сардарапатской битве - Армения
• День Паринирваны (Parinirvana Day) - Бутан
• День Салли Райд (Sally Ride Day) - США
• Именины у Александра, Георгия, Юрия, Евфимия, Ирины, Сергея
• Лукерья Комарница (Гречкосейка)
Важные события
1768 Екатерина II дала устное повеление своему личному секретарю Бецкому о постановке монумента Петра I (будущего «Медного всадника»).
1799 взятие Турина русскими войсками Александра Суворова.
1910 в Петербурге открыт памятник Петру I на Кирочной улице «от чинов л.-гв. Преображенского полка».
1924 первый полёт первого советского цельнометаллического самолёта АНТ-2.
1931 в Харбине создана крупнейшая организация русского зарубежья — Российская фашистская партия.
1947 в СССР отменена смертная казнь (восстановлена в 1950 году).
1953 началось Норильское восстание заключенных Горлага.
1980 запущен Союз-36, c первым космонавтом Венгрии Берталаном Фаркашем.
1995 состоялось торжественное снятие границ между Россией и Белоруссией.
2003 произошла катастрофа Як-42 под Трабзоном
2008 произошла катастрофа Ан-12 под Челябинском.
2014 начались бои в Донецком аэропорту.
Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend