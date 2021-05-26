Мощная магнитная буря 26 мая 2021 года: вторые сутки жесткий геомагнитный шторм бьет по здоровью метеопатов

Сильнейшая магнитная буря продолжится 26 мая 2021 года. 25 мая в районе 21 часа начался жесткий геомагнитный шторм, сила колебаний силовых характеристик магнитосферы Земли составила 7 баллов. Начало суток 26 мая не обещает спокойствия метеозависимым людям. С полуночи до полудня мощная магнитная буря силой 6-7 баллов вызовет серьезные обострения болезней и ухудшение состояния здоровья метеопатов. Не случайно медики говорят, что 75% инфарктов, гипертонических кризов и инсультов происходит в дни магнитных бурь.
После полудня магнитосфера Земли не успокоится, “качели” продолжатся до следующего дня. 26 мая 2021 года до 24 часов сила колебаний в магнитном поле прогнозируется равной 5 баллов - что означает прохождение в атмосфере Земли сильной геомагнитной бури. Таких суток не было с начала года, когда без снижения активности продолжается магнитный шторм 24 часа.
Что почувствуют метеопаты под влиянием “качки” магнитного поля:
- Сильные скачки давления, как в сторону увеличения, так и падения до критических значений;
- Головную боль, появление мигрени;
- Учащение пульса и сердцебиение;
- Боли в области сердца;
- Головокружения, потерю ориентации;
- Боли в суставах;
- Проблемы с дыханием;
- Обострение хронических заболеваний, осложнение реабилитационного периода после перенесенных сложных болезней и операций;
- Расстройство нервной системы, появление фобий, суицидальных мыслей.
Избежать влияния магнитной бури на здоровье не получится ни у кого. Однако, можно значительно уменьшить негативное воздействие магнитных “качелей” на организм. Попробуйте упростить образ жизни:
- Не перенапрягайтесь, физическую и умственную активность чередуйте с минутами отдыха;
- Меньше ешьте, не переедайте на ночь, больше пейте воды;
- Исключите алкоголь, табак, меньше пейте кофе;
- Гуляйте на свежем воздухе, спите подольше, ложитесь спать до полуночи;
- Не стоит отправляться в длительные поездки за рулем, внимание и скорость принятия решения во время магнитной бури значительно падает;
- Принимайте контрастный душ утром, делайте массаж ступней и легкую утреннюю зарядку;
- При бессонице и появлении тревожных мыслей примите успокоительное, можно травы - мяту, мелиссу, пустырник;
- Уходите от стрессовых ситуаций, живите и думайте позитивно.
Обязательно имейте при себе лекарства, если страдаете от сердечно-сосудистых заболеваний. Порой от этого зависит жизнь ваша и близких.
Как чувствуют влияние бури наши читатели:
Михаил Александрович, 57 лет:
- Нарушается сон, сплю по два-три часа и просыпаюсь, ворочаюсь и не могу уснуть. Пробовал считать баранов, доходил до тысячи и бросал. Ем зато много. Голова болит от недосыпа.
Татьяна Владимировна, 63 года:
- Прыгает давление. Измеряю часто, то взлетает, то падает. Стараюсь не нервничать и не накручивать себя, люблю петь, сразу лучше становится. Пение помогает жить.
Виктория Олеговна, 49 лет:
- Растет давление и болит сердце. Часто думаю, что может тромб оторваться. В голову лезут всякие глупые и упаднические мысли. Гуляю на улице по вечерам, дышу, тогда засыпаю быстрее.