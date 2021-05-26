ВАЗ вылетел на встречку и в лоб ударил Toyota Corona под Новосибирском. Умерла женщина, семеро пострадали
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ВАЗ вылетел на встречку и в лоб ударил Toyota Corona под Новосибирском. Умерла женщина, семеро пострадали

8:00:355/26/2021Фото: Пресс-службы ГУ МВД по НСО
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В результате дорожно-транспортного происшествия от полученных травм на месте скончалась женщина-пассажир «Тойоты», также пострадали водитель и пассажир легкового автомобиля. Их личности в настоящее время устанавливаются.

В ДТП погиб один человек
В ДТП погиб один человек

В Колыванском районе произошло ДТП со смертельным исходом, сообщает пресс-служба ГИБДД по Новосибирской области. В результате лобового столкновения двух легковых автомобилей пострадали семеро человек, один скончался.

Авария произошла в 23.00 25 мая на 34 км автодороги К-12Р. Как выяснилось, 20-летний водитель за рулем ВАЗ-2106 двигался со стороны Колывани в сторону Новосибирска. Пока что по неизвестной причине он выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с легковым автомобилем "Тойота Корона Премио", двигавшимся во встречном направлении.

- По предварительной информации, в результате дорожно-транспортного происшествия от полученных травм на месте скончалась женщина-пассажир «Тойоты», также пострадали водитель и пассажир легкового автомобиля. Их личности в настоящее время устанавливаются. В ВАЗ-2106 находились 4 человека, из них пострадали трое пассажиров и водитель. Пятый пассажир не пострадал, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

На месте происшествия работали бригады скорой помощи, врачи оказывали помощь пострадавшим, а также следственно-оперативная группа полиции. По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудниками ГИБДД и следователями проводится проверка, причины и обстоятельства выясняются.

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