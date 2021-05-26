Массовую принудительную вакцинацию против коронавируса опровергли в Якутии

Сюжет: Вакцинация от коронавируса
На днях в некоторых СМИ появилась информация, что главный санитарный врач Якутии подписал постановление об обязательной вакцинации всех жителей республики. Глава региона, в свою очередь, потребовал ускорить темпы вакцинации, а в случае отказа от прививки работника могут не допустить к работе, а его работодателя оштрафовать на несколько сотен рублей.Но вчера, 25 мая, пресс-секретарь главы Якутии опроверг эту информацию. Он пояснил, что вакцинация в регионе не будет обязательной — она, как и по всей России, остается добровольной. А в документе, подписанным главным санитарным врачом, говорилось об организации массовой прививочной кампании. Работодатели должны предложить свои сотрудникам поставить прививку, а те могут прийти в прививочный кабинет и либо получить вакцину, либо написать отказ. Никакого наказания за это не последует.