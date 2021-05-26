ХАМАС осудил Лукашенко за перехват самолета Ryanair в небе над Минском
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
26.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

ХАМАС осудил Лукашенко за перехват самолета Ryanair в небе над Минском

8:57:165/26/2021Фото: pixabay.com
0

Письмо, которое получили в аэропорту белорусской столицы, якобы было подписано представителями ХАМАС, хотя они это отвергают.

ХАМАС заявил о непричастности к происшествию с самолетом в Минске
23 мая в Минске произошел инцидент. Там экстренно сел самолет авиакомпании Ryanair, который следовал по маршруту Афины-Вильнюс. Как оказалось, самолет пришлось посадать из-за того, что в аэропорт белорусской столицы пришло письмо на электронную почту, в котором говорилось, что самолет взорвется в небе над Вильнюсом. После этого было принято решение об экстренной посадке. Отметим, что в письме были прописаны требования политического характера, которые связаны с конфликтом в секторе Газа. Так, неизвестный требовал, чтобы Евросоюз не поддерживал Израиль в этом конфликте. Причем, подписано письмо было членами движения ХАМАС.
Но вот заместитель главы политического бюро палестинского движения ХАМАС за рубежом Муса Абу Марзук считает лживыми и смешными все обвинения белорусской стороны к причастности к этому ЧП. Также он отметил, что они борются только с израильской оккупацией.
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
хамассамолет сел в минскеобещали взорвать самолет в вильнюсе
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Кто может быть виноват в этом инциденте?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    ХАМАС осудил Лукашенко за перехват самолета Ryanair в небе над Минском
    8:57:16 5/26/2021
    ХАМАС осудил Лукашенко за перехват самолета Ryanair в небе над Минском
    Массовую принудительную вакцинацию против коронавируса опровергли в Якутии
    8:45:08 5/26/2021
    Массовую принудительную вакцинацию против коронавируса опровергли в Якутии
    Какой сегодня церковный праздник 26 мая 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
    8:20:55 5/26/2021
    Какой сегодня церковный праздник 26 мая 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
    ВАЗ вылетел на встречку и в лоб ударил Toyota Corona под Новосибирском. Умерла женщина, семеро пострадали
    8:00:35 5/26/2021
    ВАЗ вылетел на встречку и в лоб ударил Toyota Corona под Новосибирском. Умерла женщина, семеро пострадали
    БердскСпецвыпуск "Справлять нужду на улицах вынуждены бердчане: в туалеты не пускают" 24 мая 2021
    8:00:16 5/26/2021
    Спецвыпуск "Справлять нужду на улицах вынуждены бердчане: в туалеты не пускают" 24 мая 2021
    Меган Фокс застыдили в сети за слишком откровенный наряд
    7:46:59 5/26/2021
    Меган Фокс застыдили в сети за слишком откровенный наряд
    Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 26 мая 2021 в России и мире
    7:40:54 5/26/2021
    Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 26 мая 2021 в России и мире
    БердскЖара вступает в свои права: погода в Бердске на 26 мая 2021, что говорят народные приметы о дне
    6:30:58 5/26/2021
    Жара вступает в свои права: погода в Бердске на 26 мая 2021, что говорят народные приметы о дне
    С Днем рождения Будды дизайнерские открытки на праздник Будда Пурнима 26 мая и красивые поздравления
    6:06:50 5/26/2021
    С Днем рождения Будды дизайнерские открытки на праздник Будда Пурнима 26 мая и красивые поздравления
    БердскМощная магнитная буря 26 мая 2021 года: вторые сутки жесткий геомагнитный шторм бьет по здоровью метеопатов
    5:24:33 5/26/2021
    Мощная магнитная буря 26 мая 2021 года: вторые сутки жесткий геомагнитный шторм бьет по здоровью метеопатов