23 мая в Минске произошел инцидент. Там экстренно сел самолет авиакомпании Ryanair, который следовал по маршруту Афины-Вильнюс. Как оказалось, самолет пришлось посадать из-за того, что в аэропорт белорусской столицы пришло письмо на электронную почту, в котором говорилось, что самолет взорвется в небе над Вильнюсом. После этого было принято решение об экстренной посадке. Отметим, что в письме были прописаны требования политического характера, которые связаны с конфликтом в секторе Газа. Так, неизвестный требовал, чтобы Евросоюз не поддерживал Израиль в этом конфликте. Причем, подписано письмо было членами движения ХАМАС.Но вот заместитель главы политического бюро палестинского движения ХАМАС за рубежом Муса Абу Марзук считает лживыми и смешными все обвинения белорусской стороны к причастности к этому ЧП. Также он отметил, что они борются только с израильской оккупацией.
ХАМАС осудил Лукашенко за перехват самолета Ryanair в небе над Минском
8:57:165/26/2021
Письмо, которое получили в аэропорту белорусской столицы, якобы было подписано представителями ХАМАС, хотя они это отвергают.
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