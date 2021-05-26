Юлия Волкова из "Тату" призналась, почему она решила пойти в депутаты Госдумы

На днях стало известно, что бывшая солистка популярной некогда группы ТАТУ Юлия Волкова решила баллотироваться в депутаты. О причинах такого решения она рассказала в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале.
По словам девушки, она часто ездила в Иваново к друзьям и там к ней часто обращались люди и спрашивали ее про знакомых, которые могут помочь. И после этого она решила, что пора ей самой начинать помогать.
Также она рассказала, что недавно снова вернулась из Иваново, где провела много встреч с местными жителями. Волкова отметила, что проблем реально много и если она сможет помочь хотя бы кому-то, то она не зря решила пойти в депутаты.