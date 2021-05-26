Прямая трансляция полного лунного затмения Суперлуны продлится всего 14 минут. Смотрите сегодня, 26 мая, в 13.00 по Москве

Сегодня, 26 мая, состоятся сразу три громких астрономических события. Жителей Земли ожидают перигей, полнолуние и полное затмение Луны. При этом, разница между первыми двумя событиями составит больше 9 часов. Кроме того, сегодня у нас есть возможность увидеть Суперлуну — это самая большая Луна в этом году. Отметим, что Суперлуна — это момент, когда это небесное тело подходит к Земле на расстояние ближе чем 362 тысячи километров, в это же время момент перигея и полнолуния разнятся по времени не больше, чем на три дня. Причем, это будет не просто Суперлуние, а полное затмение Луны.
Итак, полное затмение Луны произойдет сегодня, 26 мая, с 12:45 до 15:53 по МСК. В 14.19 по московскому времени Луна зайдет в северную часть земной тени. И полная фаза лунного затмения будет продолжаться всего 14 минут. Завершится полное лунное затмение в 14.27 по МСК. Увидеть его смогут жители Дальнего Востока нашей страны. В Новосибирске затмение можно наблюдать с 17.00.