Похожий размерами на корову мертвый пес гниет за домом в микрорайоне Белокаменном Бердска. Смотрите видео
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Похожий размерами на корову мертвый пес гниет за домом в микрорайоне Белокаменном Бердска. Смотрите видео

10:50:075/26/2021,Маргарита МартыноваФото: Предоставлено жителями улицы Ключевой
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Сегодня, 26 мая, жильцы дома, преодолев страх, рассмотрели, что это огромная собака. Кто-то видимо не желая утруждаться, просто привез и выкинул на стихийную свалку своего бывшего друга.

Размер собаки позволил перепутать ее с коровой

За домом №59 по улице Ключевой на несанкционированной свалке жители кроме гор строительного и бытового мусора обнаружили труп животного, сначала все подумали, что это корова. Подойти близко страшновато, рядом пасется стадо коров, да и по размерам животное соответствует именно корове. Жилой квартал здесь большой — дети любят играть «на стройке». Тут, на свалке строительного мусора им раздолье, сколько бы не гоняли и не ругали родители, мальчишки всё равно лезут, где опасность.

- Лежит, разлагается труп животного возле домов, ужас просто. Наверное, это не особо полезно для людей, - рассказали «Курьер. Среда. Бердск» жители домов по улице Ключевой на встрече с депутатом Владимиром Голубевым 24 мая. Владимир Алексеевич пообещал убрать строительный мусор к 1 июля.

Жители девятиэтажек волнуются, как быть с животным. Надо же закопать труп, или вывезти его и захоронить. Сегодня, 26 мая, жильцы дома, преодолев страх, рассмотрели, что это огромная собака. Кто-то видимо не желая утруждаться, просто привез и выкинул на стихийную свалку своего бывшего друга. Установить хозяев и привлечь к ответственности наверное можно. Если бы у каждой собаки был паспорт и чип, это не составило труда. А сейчас нужно убрать труп с жилого квартала.

Директор УЖКХ Максим Совбанов объяснил «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 26 мая, что нужно обратиться в управляющую компанию, которая обслуживает эту территорию. «Курьер. Среда. Бердск» передал директору УК «ООО Белокаменный» Виктору Злобину информацию о трупе животного и просьбу жильцов района убрать собаку.

Рядом жилые дома, ходят дети

Кто хозяин несчастного животного

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Кто должен убрать труп животного с территории жилого квартала?

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