Обское море слизывает берега Бердска: Жуткие кадры с торчащими корнями деревьев обрушенных берегов "морской тропы" попало на видео
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Обское море слизывает берега Бердска: Жуткие кадры с торчащими корнями деревьев обрушенных берегов "морской тропы" попало на видео

1:05:055/26/2021,Маргарита МартыноваФото: Курьер. Среда. Бердск
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"Тропа очень опасна местами! Оцените эти нависающие карнизы. Тропа рядом. Пока кто-то не погибнет? МЧС не знает? Надо им показать. В прошлом году таких мест почти не было. Сейчас реальна угроза обвала. Или МЧС всю работу сводит к рассылке СМС про ветер и пожары?", - написали встревоженные бердчане.

Берега обрушаются

Море постепенно размывает берега. Из года в год волны «съедают» сантиметры берега. Редкой красоты лес — сосны и березы гибнут каждый год. Вопрос укрепления берегов давно является важнейшим для администрации Бердска. Наш город — спутник Новосибирска, расположенный на берегах реки Бердь и Обского моря, имеет такие природные богатства — лес, пляжи, море. Нужно беречь природу и, конечно свое здоровье.

В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» жители Бердска прислали фотографии с морской тропы. Эта тропа проложена вдоль береговой линии, начинается в районе пляжа «На камнях» и идет вдоль всего побережья.
- Тропа очень опасна местами! Оцените эти нависающие карнизы. Тропа рядом. Пока кто-то не погибнет? МЧС не знает? Надо им показать. В прошлом году таких мест почти не было. Сейчас реальна угроза обвала. Или МЧС всю работу сводит к рассылке СМС про ветер и пожары? - написали встревоженные бердчане.

Действительно, на фотографиях страшные картины — море потихоньку слизывает береговую линию, вызывая оползни, большие деревья, потеряв почву, падают с обрыва.
«Курьер. Среда. Бердск» сегодня поговорил с директором МБУ «Управление природных ресурсов Бердска» Светланой Шерстобитовой.

- Два года мы не можем пройти госэкспертизу. Эксперты говорят: то это не так, то это не так. Увеличили стоимость проектно-сметной документации, начинали с 240 миллионов, теперь уже 444 миллиона. Я сама лично пройду по тропе и проверю, как там сейчас обстановка, - пообещала Светлана Васильевна.

На участке от муниципального парка «Чайка» до пляжа «На камнях» сейчас остро стоит вопрос о разрушении береговой зоны. Как уже писал "Курьер. Среда. Бердск" на укрепление берега требуется немалая сумма из областного бюджета. Надеемся, что запрос о берегоукреплении пройдет государственную экспертизу в этом году.

Тропа вдоль берега Обского моря становится опасной для прогулок

Береговая тропа становится опасной для прогулок - возможно обрушение

Сосны скоро сползут в море

"Карниз" нависает на берегу

Деревья падают на берег

Корни деревьев уже в воздухе

Погибают деревья

Берег сползает в море

Береза скоро упадет

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Кто должен спасать берега от обрушения?

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