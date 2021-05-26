В группу Подслушано в Бердске написала читательница:
Вот бесите те, кто утверждает, что женщине необходима(!) семья. Не всем! И не потому что мы притворяемся, а потому что серьёзно не хочется. Мы смогли реализовать себя в чём-то другом и семья не предел наших мечтаний. И это нормально, так же как и для вас иметь семью. Мы не утешаем себя, а просто не хотим семью! Это вы ничего не добились в жизни и утешаете себя семьей, где муж то и дело изменяет, а жена вся в соплях и детях, пилит. А мы прекрасно живём без свекровей, противных невоспитанных детей и проперженного дивана в кредит. Нам не нужно лебезить и заискивать перед чужой мамашей, под предлогом подружиться, не надо ни о ком заботиться, кроме себя и мы можем в любой момент сорваться, куда душа пожелает, ни у кого не спрашивая, и тратить деньги на любые свои прихоти, а не выпрашивать у супруга или супруги из своей же зарплаты, как большинство. Наша зарплата - это наши деньги, а не семейный бюджет. Так что не надо выдавать ограниченность за образец правильности.