В России украли 1,7 млрд рублей бюджетных денег, выделенных для МКС

Бывший генеральный директор ракетно-космической корпорации «Энергия» Владимир Солнцев вместе с подельниками похитили и отмыли больше миллиарда рублей бюджетных денег. Финансы предназначались на научно-технический модуль. Которые еще не установили на Международной космической станции.
Во время следствия выяснилось, что денежные средства отмывались в Гонконге и ОАЭ. Именно там закупали необходимые комплектующие.
Уголовное дело по данному факту было возбуждено еще в октябре 2019 года по просьбе «Роскосмоса». Тогда не было даже обвиняемых. Причастных лиц выявили только через год.
Отметим, что контракт на модуль был заключен еще в 2012 году. Его стоимость составила 15 миллиардов 15 миллионов рублей. А в 2017 году гендиректор с подельниками украли 1 миллиард 72 миллиона рублей. Всего причастных лиц было восемь человек.