Чего боятся родители учеников после назначения нового директора лицея № 7 Бердска. Откровения мамы 5-классника
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Чего боятся родители учеников после назначения нового директора лицея № 7 Бердска. Откровения мамы 5-классника

2:02:055/26/2021,Дмитрий БороздинФото: Курьер. Среда. Бердск
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Педагоги лицея разбегутся кто куда и дети останутся без качественного образования, уверены родители.

Лицей № 7 Бердск
Многие родители приводят детей в лицей № 7 ради конкретных учителей

Родители учеников лицея № 7 опасаются, что смена директора обернется массовым оттоком педагогов, что ударит не только по качеству образования, но и по репутации учебного заведения.

Напомним, новым директором лицея №7 стал Сергей Пилипушка, ранее руководивший школой №1 Искитима. Он пришел на смену Татьяне Смирновой, которая была директором лицее предыдущие 8 лет и у которой в начале 2021 года истек контракт. Как стало известно, трое из педагогов написали заявление на увольнение, но не объяснили с чем это связано. При этом факт массового увольнения педагогов опровергла вице-мэр Жанна Шурова, по ее словам уволилась только главный бухгалтер.

- У меня в этом лицее учится уже второй ребенок, и таких как я целый класс. Мы целенаправленно шли сюда к конкретным педагогам, уверенные что нашим детям дадут достойное образование. Сейчас нам говорят, что никто из учителей не уходит, но цыплят по осени считают и за лето, после отпусков, кто-то может уволиться. Даже если пять человек уйдут, этого хватит, чтобы лицей потерял свой костяк. Больше всего мы опасаемся за профильные классы. Например, сейчас нет достойной замены учителя химии. Нам что, всем классом в другую школу переходить, вслед за ним? - возмущается Оксана, мама одного из учеников пятого класса.

В беседе с «Курьер. Среда. Бердск» Оксана также высказала опасения, что новый директор попросту не сможет работать на том же уровне, что и его предшественница. Хотя бы потому что он, как директор школы № 1 в Искитиме, оставил своих учеников и учителей прямо перед выпускными экзаменами, уйдя на новое место.

- Новый директор у нас доверия не вызывает. Я всего-навсего родитель и не могу судить его с точки зрения профессиональных качеств, но мне кажется что Татьяна Смирнова намного достойнее, чем он. В конце концов они, вместе с Ириной Мануйловой, превратили обычную школу в престижный лицей, в котором дети достигают высоких результатов. И новый руководитель должен это не просто сохранить, а преумножить. Непонятно почему господа Шестернин и Каркавин не прислушиваются ни к мнению учителей, ни к мнению родителей. Хотелось бы услышать ответы, почему у Смирновой закончился контракт, хотя в городе есть директора школ, которые занимают свои должности гораздо дольше, - подчеркивает она.

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От редакции

Учителя останутся?

    Деревенская, 26 мая 2021 2:19:34
    Учителя останутся...И будут работать, как и при предыдущем директоре. Уйдут 2-3 человека. Ученики могут менять школу, уходить за своими учителями. Их будет мало. Никого из администрации города это не волнует...Таких ситуаций множество было. Побузят немного и ... будет все по-прежнему...
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    Николай , 26 мая 2021 2:26:07
    Мамам надо прекратить нагнитать психоз. Учёба ваших чад не зааисит от директора школы и репетитора. Большое значение имеет мативация ученика. Директор озвучил концепцию, где сказал, что он не собирается мешать вашим детям учится, а наоборот помогать и готов взаимодействовать с родителями. Я не был одарённым ребёнком, но был спортсменом с лтдерскими качествами (сам себе репититор и матеватор). Мне мешали получить вымшее образование (классный руководитель просила уйти в бердский техникум, родители отговаривали от поступления в высшее учебное заведение), а я занимался упорно, посещал 4 факультатива по разным предметам (знания для поступления). В жизни всё сложилось лучше, чем я ожидал!
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    Аноним, 26 мая 2021 2:35:45
    Страннные Родители - они видите ли опасаются ... с таким же успехом можно опасаться что в магазине не будет продуктов ... что Обь обмелеет ... или того что лета не будет.
    Будет лето - но снежное! Лучше бы они опасались что бы их чада не курили траву / бухали вино / хулиганили и т п. Но как обычно - яблоко то от яблони ...
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