Лидером России признали уроженку Бердска: Журналист и многодетная мама Екатерина Иванова получила шанс работать в лучших компаниях страны

Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко 24 мая вручил уроженке Бердска Екатерине Ивановой (Кириной) сертификат победителя конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций». Лучшими по итогам всех этапов стали 52 человека, в том числе Катерина. До финала дошли 137 человек. А всего на конкурс подавали 13 400 заявок со всей страны.
Теперь она, как и другие финалисты имеют шанс попасть на работу в самые крутые профильные компании России, такие как «Яндекс», «Диалог», «Сбер», «Мэйл.ру» и другие. При этом «дележ» победителей начался еще при обсуждении кандидатов, рассказал Кириенко.
- Мы договорились, что полные данные на всех финалистов у нас разбирают все ключевые руководители крупнейших компаний. Если до этого вы конкурировали друг с другом, то теперь за вас началась конкуренция, – сказал он в приветственном слове.
Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что готов трудоустроить в нижнюю палату парламента тех из победителей, «для кого законотворчество в сфере информтехнологий действительно не пустой звук».
Зампредседателя российского правительства Дмитрий Чернышенко отметил, что конкурс положил начало формированию государственного резерва по кластеру цифровых профессий, стал «инструментом диагностики обеспечения кадрами на важнейших направлениях государственной работы и запустил процесс стандартизации digital-специальностей». По его словам, при цифровой трансформации страны необходимо повышать роль государственной интернет-коммуникации: «Власть должна видеть и слышать людей на всех площадках в любой точке страны».
Екатерина Иванова как раз работает в том числе от имени власти в соцсетях, создавая пространство для диалога и возможность оперативного решения проблем. Она, что называется, попала в самую точку конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций».
Родом из Бердска
Катя сейчас живет в Верх-Туле под Новосибирском. Туда она переехала из Бердска несколько лет назад после замужества. Она закончила бердскую школу №3 «Пеликан» в 1998 году, где занималась в журналистском кружке, вел который Олег Бертолло. Затем — с красным дипломом факультет журналистики НГПУ, чем, говорит, очень гордится. Это был первый набор студентов журфака в педуниверситете. Затем она работала в редакциях газет "Свидетель" и «Курьер. Среда. Бердск». Кстати, фото Катерины Кириной украшает самый первый номер газеты «Бердский курьер», вышедший 16 июля 2003 года. 6 лет она отдала телекомпании ОТС, работала в «Новой Сибири» и пресс-службе САХО.
- А потом я пошла замуж и рожать детей, - прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» Екатерина.
В семье воспитываются три девочки. Именно сидение в декретном отпуске подвигло профессиональную журналистку обратить пристальное внимание на соцсети, как инструмент необъятного общения и информирования.
Как работают сообщества
- Я придумала выйти в сообщества от имени сельсовета Верх-Тулы почти семь лет назад. То есть уже тогда мы начали делать то, что сейчас внедряют повсеместно в виде Центров управления регионами. У нас круглосуточно в дружественных людям сообществах дежурят администраторы -24 на 7. Таким образом создана круглосуточная служба заботы о жителях. Мы не только даем локальные новости того места, где люди живут. У кого-то пропал кот, кто-то потерял кошелек, кому-то нужен илосос, грязная вода в кране или отключили свет. Наши администраторы оперативно связываются со службами и в течение 15 минут дают конкретную информацию, - рассказала Екатерина.
По ее словам, сначала было создано независимое интернет-сообщество, а потом ей предложили возглавить пресс-службе сельсовета. Но она отметила, что это не официальный аккаунт администрации Верх-Тулы, а сообщество жителей, в котором есть свои герои, где добрососедствуют, сопереживают и радуются вместе:
- Мы как-то сделали шуточный подсчет: за 7 лет мы нашли 84 кота хозяевам и 56 хозяев котам.
А если позовут?
Летом у победителей конкурса планируется учеба в Москве с «крутыми управленцами», которая позволит в том числе Кате существенно повысить свой профессиональный уровень.
- В течение всех этапов мы делились на разные составы команд, была постоянная ротация. Все успели проявить себя в разных направлениях. За каждым столом во время выполнения заданий наблюдал эксперт, который оценивал по нескольким критериям — лидерство, стрессоустойчивость, умение работать индивидуально и в команде. На каждого победителя в итоге составили гигантское досье. И эти папки в кулуарах расхватывали — кто кому достанется, - вспоминает Екатерина.
Особенно испытывают острую нехватку руководителей Центров управления регионами, которые обеспечивают обратную связь от государства в соцсетях, мониторят обращения граждан через сообщества, взаимодействуют с народом. Екатерина, конечно, ждет интересных предложений, но отметила, что хотела бы развивать то, чем она занимается сейчас.
- Идет большой пласт работы в наших сообществах. Мы еще создали для Заельцовского района Новосибирска. Как же я их брошу? Еще я руковожу штабом депутата Госдумы Виктора Игнатова, веду аккаунты в соцсетях местных депутатов. Еще мы помогаем общественникам писать заявки на гранты. Плюс я директор НКО и редактор двух сообществ, - поделилась Катя.
Официально
Конкурс «Лидеры интернет-коммуникаций» проводился АНО «Диалог» при поддержке АНО «Россия – страна возможностей». Проект был запущен 22 января 2021 года. Он направлен на поиск и отбор перспективных специалистов разных направлений сферы digital для их дальнейшего развития и трудоустройства. Очный этап отбора стартовал 19 мая с контрольного тестирования, по итогам которого к испытаниям полуфинала были допущены 376 конкурсантов. Из них были отобраны 137 финалистов, которые в течение последних двух дней состязались за победу.
Победители получат возможность трудоустроиться на вакантные позиции в структуре АНО «Диалог», пресс-службах региональных органов исполнительной власти, в компаниях-партнерах, смогут пройти стажировку у ведущих интернет-экспертов страны, наставников конкурса, а также станут участниками образовательной программы по развитию управленческих и цифровых компетенций.
Кроме Екатерины Ивановой (Кириной) от Новосибирской области победителем стала Анастасия Липовская, представляющая федеральную сеть студий лазерной эпиляции Laser Love.