Механизмы отказа от точечной застройки обсудили на конференции в Новосибирской области

Министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт, выступая на открытии конференции, отметил, что сегодня внедрение и реализация механизма комплексного развития территорий является приоритетной задачей для всех субъектов Российской Федерации. Новосибирская область уже приступила к формированию будущих территорий для КРТ, при взаимодействии профильных министерств разработан проект закона «О разграничении полномочий в сфере комплексного развития территорий в Новосибирской области», цель которого – создать условия для реализации в регионе института КРТ. Кроме того, ведется подготовка еще ряда нормативно-правовых актов, которые будут регулировать этот процесс.
«Новосибирская область не один год остается лидером в СФО по вводу жилья. В прошлом году введено 1 940 тысяч кв.м. Но при этом в регионе остается актуальной проблема ветхого и аварийного фонда. Мы активно занимались ее решением и до внесения Федеральным законом № 494-ФЗ изменений в Градостроительный Кодекс. С 2011 было заключено 43 договора о развитии застроенных территорий, 27 из которых полностью реализованы. Уже расселено 102 многоквартирных дома, в планах – расселение еще 65 домов в рамках 16 действующих договоров о РЗТ. Благодаря механизму комплексного развития территорий, у нас появляется возможности вести эту работу более эффективно и создавать благоустроенную, комфортную городскую среду. Наша область уже приступила к подготовительным этапам по формированию будущих территорий для КРТ и постарается быть среди лидеров в использовании нового механизма развития городской среды», – отметил Иван Шмидт.
По словам министра, сегодня в регионе ведется подготовка необходимых правовых актов. На сессии Законодательного Собрания Новосибирской области утверждение Закона «О разграничении полномочий в сфере комплексного развития территорий в Новосибирской области» по плану-графику должно состояться до 1 июля 2021 года.
«Комплексный подход к развитию территорий – это посыл Правительства РФ для отказа от точечной застройки, создающей массу неудобств для жителей городов. Это инструмент важный и нужный, но им необходимо научиться пользоваться, чтобы получить результат», – подвел итог министр строительства региона Иван Шмидт.
В конференции, организованной Правительством Новосибирской области, Национальным объединением застройщиков жилья (г. Москва) и ГК «Стрижи», приняли участие представители власти, застройщики и эксперты в области градостроительства. Они обсудили вопросы правового регулирования программы КРТ, внедрения цифровых подходов к программе, обменялись опытом практического применения механизма КРТ.
Источник: пресс-службf Правительства Новосибирской области