«Бобры», «Город солнца» и «Новособорная площадь» поборются за победу на Всероссийском конкурсе

Как сообщил министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов, города нашего региона и в этом году продолжают участвовать во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Заявки на участие в конкурсе направили Искитим, Тогучин и Купино. Результаты конкурса будут опубликованы федеральной конкурсной комиссией до 1 сентября 2021 г.
Город Искитим разработал проект «Благоустройство пляжной зоны отдыха на берегу р. Бердь в микрорайоне Заречный» – по проекту будет создана общественная территория рекреации и активного отдыха «Бобры». Предполагается устройство пирса и пляжной зоны, раздевалки, уличного душа, перголы, установка скамеек, урн, детской игровой площадки, проката лодок, освещения, досчатого покрытия, деревянного настила, озеленение.
Город Купино направил проект благоустройства «Новособорная площадь на аллее искусств». Мероприятия по благоустройству: устройство покрытий, озеленение, установка наружного освещения, малых архитектурных форм – урн, скамеек и выставочных стендов индивидуального изготовления, спортивной площадки.
Город Тогучин предложил проект «Благоустройство парка «Город солнца», который включает работы по устройство покрытий, освещения, озеленение, установка урн, скамеек, детской площадки, спортивной площадки и арт-объектов в виде модели солнечной системы.
«При реализации проектов важно привлечь к обсуждению жителей территорий, обсудить детали проектов с представителями предпринимательского сообщества с точки зрения механизмов муниципально-частного партнерства. Новые благоустроенные пространства, которые будут созданы в городах Новосибирской области по национальному проекту, должны быть удобными в плане доступности и всех необходимых инфраструктурных решений», - подчеркнул заместитель Губернатора Сергей Сёмка.
В городах, победивших в прошлом году – Купино, Карасук и Куйбышев – уже ведутся работы на общественных пространствах. «В прошлом году Купино, Карасук и Куйбышев стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. В Купино работы на объекте начались в прошлом году, в Карасуке и Куйбышеве стартовали в апреле этого года. Контроль за ходом работ осуществляет «Проектная дирекция» министерства, специалисты контролируют работы на объектах в том числе с помощью видеонаблюдения», – заявил министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов.
Как пояснили в министерстве ЖКХ и энергетики региона, на территории общественного пространства по ул. Переездный переулок в г. Купино в 2020 году завершены работы по переносу сетей связи Ростелеком и РЖД, установка охранного видеонаблюдения, устройство наружного освещения. В настоящее время ведутся работы по установке ограждения, устройству тротуаров.
На объекте «Концепт-проект формирования территориального оздоровительного многофункционального природного комплекса «Савка» в г. Карасук в настоящее время ведутся земельные работы и работы по устройству пешеходно-тропиночной сети. В г. Куйбышеве на центральной площади начались работы по устройству подстилающих слоев для покрытия площади.
Напомним, в Новосибирской области в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» на единой цифровой платформе проходит голосование за выбор объектов благоустройства 2022 года. Проголосовать за общественные территории, дизайн-проекты и названия сможет каждый гражданин России старше 14 лет, авторизовавшись через сайт Госуслуг или по номеру телефона.
По вопросам участия в голосовании можно обратиться на федеральную «горячую линию» 8-800-600-20-13 и по почте hotline@gorodsreda.ru. В Новосибирской области действует единый телефон 8 (383) 296-52-99. Звонки принимаются в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Источник: пресс-служба правительства Новосибирской области