«Книголёт» и «Яблочные полки»: библиотекарей региона наградили за яркие проекты

В ходе мероприятия лучшим работникам отрасли, внесшим заметный вклад в продвижение чтения на территории Новосибирской области, вручены почетные грамоты и благодарственные письма.
Приветствуя участников форума от имени главы региона Андрея Травникова, заместитель Губернатора Ирина Мануйлова отметила успешное участие библиотек в реализации национального проекта «Культура»: «Нацпроект выделил библиотеки в особую категорию. За два прошедших года в регионе создано восемь модельных библиотек. Проектный офис на базе Новосибирской областной научной библиотеки крайне интересно выстроил работу по созданию модельных библиотек: не просто в соответствии с новыми требованиями, а с учётом мнений жителей района или села, где открывается обновлённая библиотека. Это главное – ответить на пожелания и надежды людей, которые будут приходить в библиотеку со своими детьми и внуками, где они смогут пообщаться. Этим уникальным опытом работы мы делились с другими объектами Российской Федерации, он был отмечен и Министерством культуры России».
Как сообщила замгубернатора, Правительство Новосибирской области поддержало это направление нацпроекта «Культура»: в региональном бюджете на текущий год выделено 20 млн рублей на создание трёх модельных библиотек – одной центральной и двух малых.
«Это глубоко символично – поддержка федерального и областного центров: все вместе мы работаем на главное – на наше будущее. Любовь и уважение к книге, нравственное и духовное воспитание читателя – без этого нельзя рассчитывать на хорошее будущее нашего региона и страны», – подчеркнула Ирина Мануйлова.
В ходе мероприятия Ирина Мануйлова от имени главы региона вручила представителям отрасли Почётные грамоты и Благодарности Губернатора Новосибирской области.
В рамках профессионального форума также прозвучали поздравления в адрес областной общественной организации «Новосибирское библиотечное общество», отмечающей 25-летие. В числе ярких проектов, реализованных Новосибирским библиотечным обществом при поддержке Правительства региона, – «Дети читают», «Театр в библиотеке», «Сибирская муза: два века поэзии», «Книголёт», «Память как инструмент перемер», «Яблочные полки: дополняем реальность» и другие.
И.о. министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков поздравил библиотечное сообщество региона с профессиональным праздником, вручив коллективам и отдельным специалистам Почётные грамоты министерства. За вклад в развитие волонтёрского движения в сфере культуры Новосибирской области, активное участие в реализации социально-значимых проектов, просветительскую работу среди детей и молодёжи благодарственное письмо министерства культуры Новосибирской области вручено коллективу областной общественной организации «Новосибирское библиотечное общество».
Источник: пресс-служба правительства Новосибирской области