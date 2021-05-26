Пути дал по 1 млрд рублей Крыму, Севастополю и Дальнему Востоку

Работа ведётся в рамках нового национального проекта по туризму.
Более 1 млрд рублей будет проинвестировано в создание детальных планов развития территорий с высоким туристическим потенциалом. На первом этапе будут спланированы три территории – это полуостров Крым, включая Севастополь, Дальний Восток и регионы, входящие в Золотое кольцо России. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.
Такие планы получили название туристических территориальных проектов. Они будут содержать оценку ресурсов и потенциала региона, предложения по зонированию территории, расширению гостиничных мощностей и моделированию туристических потоков. В них также будут представлены концепции транспортного и инженерного обеспечения, идеи, связанные с территориальным брендингом.
Планы станут концептуальной базой для развития туристических территорий. На их основе будут вноситься изменения в документы территориального планирования, выстраиваться взаимодействие региональных и федеральных властей с целью дальнейшего развития туристического потенциала.
Как подчеркнул в ходе ежегодного отчёта в Госдуме Михаил Мишустин, развитие внутреннего туризма – один из приоритетов Правительства. По его словам, шаги, предпринимаемые в этом направлении, помогут создать новые рабочие места, сохранить памятники истории и архитектуры, привлечь в регионы инвесторов и гостей из-за рубежа.