Пенсионерам в Новосибирской области 65+ дали денег на оплату ЖКУ

По данным министерства труда и социального развития Новосибирской области, в мае 2021 года субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг без личного обращения предоставлена 19678 одиноко проживающим пенсионерам и супружеским парам пенсионеров.
Субсидия – это денежное пособие от государства, которое предоставляется гражданину, испытывающему финансовые трудности, для частичной оплаты ЖКУ. Субсидия положена тем, чей доход не превышает установленный прожиточный минимум и чьи расходы на ЖКУ превышают предельно допустимую долю от дохода.
Субсидия пенсионерам предоставляется в случае, когда их среднедушевой доход в пределах двух прожиточных минимумов (20756 рублей) и расходы по оплате жилищно-коммунальных услуг, рассчитанные по региональному стандарту , не превышают допустимую долю от дохода (16%).
Подать заявление на предоставление услуги можно в центрах социальной поддержки населения по месту жительства либо любом удобном филиале МФЦ. Перечень необходимых документов размещен на сайте регионального министерства труда и социального развития.
Работает телефон горячей линии министерства 8-800-100-0082, по которому можно получить консультацию специалиста по данной мере поддержки.