Пенсионерам в Новосибирской области 65+ дали денег на оплату ЖКУ
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Пенсионерам в Новосибирской области 65+ дали денег на оплату ЖКУ

2:37:405/26/2021Фото: pixabay.com
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Подать заявление на предоставление услуги можно в центрах социальной поддержки населения по месту жительства либо любом удобном филиале МФЦ. Перечень необходимых документов размещен на сайте регионального министерства труда и социального развития.

деньги
Более 19 тысяч жителей Новосибирской области старше 65 лет получили поддержку при оплате ЖКУ

По данным министерства труда и социального развития Новосибирской области, в мае 2021 года субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг без личного обращения предоставлена 19678 одиноко проживающим пенсионерам и супружеским парам пенсионеров.
Субсидия – это денежное пособие от государства, которое предоставляется гражданину, испытывающему финансовые трудности, для частичной оплаты ЖКУ. Субсидия положена тем, чей доход не превышает установленный прожиточный минимум и чьи расходы на ЖКУ превышают предельно допустимую долю от дохода.

Субсидия пенсионерам предоставляется в случае, когда их среднедушевой доход в пределах двух прожиточных минимумов (20756 рублей) и расходы по оплате жилищно-коммунальных услуг, рассчитанные по региональному стандарту , не превышают допустимую долю от дохода (16%).

Подать заявление на предоставление услуги можно в центрах социальной поддержки населения по месту жительства либо любом удобном филиале МФЦ. Перечень необходимых документов размещен на сайте регионального министерства труда и социального развития.

Работает телефон горячей линии министерства 8-800-100-0082, по которому можно получить консультацию специалиста по данной мере поддержки.

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