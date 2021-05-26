«Смарт-Дент»: Можно ли сохранить передний шатающийся зуб?

Ольга Сергеевна Кутюкова
врач - стоматолог-хирург, имплантолог
Матвиенко Елена Александровна
стоматолог-хирург, пародонтолог
вопрос:
Что такое альвеолит?
ответ:
Альвеолит – это воспалительное заболевание, развивающееся в лунке удаленного зуба. Риски возникновения альвеолита могут быть, если после процедуры удаления зуба пациент недобросовестно выполнял рекомендации врача, если после удаления имело место длительное кровотечение из лунки, если удаление было продолжительное и сложное, если у пациента есть хронические соматические заболевания и пониженный иммунитет.
Симптомы альвеолита проявляются в постоянных ноющих болях, которые могут усиливаться в течение нескольких дней, нередко боли могут иррадиировать по всей челюсти (по ходу ветвей нерва), может присутствовать неприятный запах изо рта, повышаться температура тела.
Альвеолит может ухудшить заживление костной ткани после удаления. При любых подозрениях на развивающийся альвеолит необходимо обязательно обратиться к стоматологу-хирургу.
Симптомы альвеолита проявляются в постоянных ноющих болях, которые могут усиливаться в течение нескольких дней, нередко боли могут иррадиировать по всей челюсти (по ходу ветвей нерва), может присутствовать неприятный запах изо рта, повышаться температура тела.
Альвеолит может ухудшить заживление костной ткани после удаления. При любых подозрениях на развивающийся альвеолит необходимо обязательно обратиться к стоматологу-хирургу.
вопрос:
Примерно месяц назад было сложно удаление зуба, сейчас ничего не беспокоит но в лунке вздулся шарик, что делать?
ответ:
Если после удаления зуба в лунке или в области удаленного зуба появилось какое-либо образование, необходимо обязательно обратиться к стоматологу-хирургу. Не стоит пытаться лечить подобные заболевания самостоятельно или надеяться, что пройдет само. Только врач сможет провести необходимое обследование, установить характер данного образования и назначить корректное лечение.
вопрос:
Вырвали зуб, а десна загноилась, что мне делать, чем лечить?
ответ:
Необходимо обратиться к стоматологу-хирургу для определения причин восстановления и назначения эффективного лечения. Риск развития воспалительных процессов после удаления зуба существуют в не зависимости от опыта и квалификации врача, и они могут осложнить восстановление и вызвать немало беспокойств для пациента. Поэтому очень важно при усилении болезненных ощущений в течение нескольких дней и появлении неприятного запаха из лунки удаленного зуба, а также каких-либо других симптомов, которые вам могут показаться подозрительными, необходимо обратиться к врачу, а не заниматься самолечением.
вопрос:
Всегда ли болит зуб после удаления нерва?
ответ:
Действительно, после удаления из зуба нерва (депульпирования) появление дискомфортных и болезненных ощущений возможно, и это нормально. Как правило, такие ощущения проходят в течение нескольких дней и не требуют специального лечения. При сильном дискомфорте можно принять обезболивающее. Все мы уникальны, у каждого свой болевой порог, и сказать, что Вас будут или не будут беспокоить неприятные ощущения после депульпирования невозможно. Многие пациенты вообще не замечают какого-либо дискомфорта после лечения.
вопрос:
Можно ли сохранить передний шатающийся зуб?
ответ:
Возможность сохранности подвижных зубов зависит от степени потери костной ткани и зубо-десневого прикрепления. Для определения прогноза лечения подвижности зубов проводится инструментальная диагностика и рентгенологическое обследование.
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Лицензия №ЛО-54-01-006035 от 14.09.2020г.