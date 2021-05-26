Всем россиянам выплачивать по 10 000 рублей каждый месяц хотят в 2021 году
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26.05
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Всем россиянам выплачивать по 10 000 рублей каждый месяц хотят в 2021 году

2:41:375/26/2021Фото: commons.wikimedia.org
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На это можно направить деньги от продажи углеводородов.

Миронов хочет сделать базовый доход для россиян, чтобы вытащить людей из бедности

Глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов рассказал о том, что совсем скоро на рассмотрение в Госдуму внесут проект о безусловном базовом доходе россиян. Также он отметил, что документ будут рассматривать только после выборов в Госдуму и его партия будет отстаивать его принятие.

Политик считает, что базовый доход — это крайне важный шаг для ликвидации бедности в стране. А чтобы выплачивать эти деньги, можно направить средства от продажи углеводородов. По мнению Миронова, «нынешние свердоходы лежат без дела и 90 процентов можно направить в «Фонд национального народосбережения».

Еще один вариант, который предложил Миронов =- это направить доходы от оборота и производства этилового спирта на введение «альтернативного бюджета».
Отметим, что Миронов поднял вопрос о введение базового дохода для борьбы с бедностью еще полтора месяца назад.

Кстати, Миронов уже заявлял о том, что его партия хочет добиться того, чтобы отменить повышение пенсионного возраста и вернуться к прежним показателям. Также он хочет аннулировать долги жителей страны перед микрофинансовыми организациями, повысить сумму прожиточного минимума и МРОТ. Он считает, что прожиточный минимум должен быть не меньше 31 тысячи, а минимальный размер оплаты труда — не меньше 60 тысяч.

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