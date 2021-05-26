В парках Москвы для электросамокатов уменьшили скорость
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В парках Москвы для электросамокатов уменьшили скорость

3:29:045/26/2021Фото: pixabay.com
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Сервисы аренды поддержали соответствующее предложение столичных депутатов, не дожидаясь изменений в законодательстве.

В парках Москвы для электросамокатов ограничили скорость

В Сокольниках, в Филёвском и Измайловском парках столицы электросамокаты уже не смогут разогнаться быстрее 15 километров в час. Правда, соответствующие поправки в московское и федеральное законодательство ещё на стадии обсуждения. Об этом рассказал председатель Московской городской думы Алексей Шапошников 25 мая в ходе брифинга, посвящённого итогам работы депутатов в весеннюю сессию. Помимо прорыва в окончательном решении «самокатного вопроса» столичная дума добилась расширения социальной поддержки молодых семей, внедрила электронное голосование и усилила борьбу со стихийными свалками.  

Судьбу самокатов решат москвичи
Электросамокаты, моноколёса, сегвеи и гироскутеры пока не прописались в Правилах дорожного движения. Статуса у них нет, поэтому закон  приравнивает их владельцев к пешеходам. Но для мегаполисов, особенно для Москвы, это уже стало головной болью: «пешеходы» на самокатах беспечно носятся  в плотных людских потоках, регулярно сбивая кого-нибудь или врезаясь во что-нибудь.

Поэтому в Мосгордуме считают, что нужно закрепить в ПДД новое понятие — средство индивидуальной мобильности (СИМ), к которым отнесут все эти новомодные «самоходки», и прописать для них чёткие правила и скоростные лимиты. А на региональном уровне предлагалось дополнительно ограничить скорость электросамокатов до 15 км/ч — в парках, скверах и других общественных пространствах. Все эти инициативы прозвучали 21 мая в ходе круглого стола, организованного «Единой Россией» и депутатским объединением «Моя Москва».

Вскоре после этого в нескольких столичных парках ограничили скорость СИМ, сообщил Алексей Шапошников на брифинге 25 мая «Это сделали компании, которые предоставляют самокаты в прокат», — отметил он.  

По его словам, Мосгордума в настоящее время ведёт диалог с Мосгорпарком и другими городскими организациями, чтобы и они тоже ограничили скорость электросамокатам.

«Но мы обсудим с москвичами вопрос о пороге ограничения скорости, потому что мы слышали разные мнения — и 25 км/ч, и 20, и 15, и были даже те, кто предлагает 10 км/ч, но здесь уже возникает вопрос, сможет ли такой самокат ехать и не падать», — отметил глава Мосгордумы.

Шапошников напомнил, что до 1 июня депутаты будут собирать предложения от профессионального сообщества и  жителей столицы по поводу регулирования движения СИМ. Он допустил, что проект документа вполне может быть готов уже в этом году.

Как регионы меняют федеральные законы
За весеннюю сессию Мосгордума приняла 15 законов, большая часть из которых касалась организации местного самоуправления, городского хозяйства и социальной сферы. Но самым значимым Алексей Шапошников считает закон о расширении мер социальной поддержки молодых семей. В частности, был повышен с 30 до 36 лет предельный возраст супругов, которые вправе получить выплату при рождении ребёнка. В числе приоритетных был также закон, упростивший порядок получения выплат на содержание подопечных детей.

Есть и ещё один повод для гордости: вынесение на федеральный уровень поправок в КоАП РФ, повышающих штрафы за стихийные свалки. По словам Шапошникова, проблема незаконного сброса мусора актуальна практически для всех регионов страны.

«Наиболее уязвимыми и пострадавшими становятся территории, прилегающие к мегаполисам, как в случае с Москвой и Подмосковьем, которые к тому же разные субъекты. Чтобы решить этот вопрос, законодатели  региональных парламентов объединили усилия и вышли с законодательной инициативой на федеральный уровень», — рассказал он.

Помимо повышения штрафов законопроект вводит новую санкцию — конфискацию транспортного средства, сбросившего мусор. Но этого могут опасаться только предприниматели и компании, к физлицам такую меру не применят. Ещё одна новелла — возможность фиксировать нарушение на фото и видео, подчеркнул глава Мосгордумы.

Москва — флагман цифровых технологий
В весеннюю сессию Мосгордума приняла законопроект, который позволит применить электронное голосование на выборах в 2021 году. Помимо того что москвичи смогут голосовать не выходя из дома, им предоставят ещё и возможность «отложенного голосования», рассказал Шапошников: если в течение дня избиратель поменяет решение, то машина зачтёт его последнее голосование. «Это поможет избежать давления на избирателей», — надеется глава Мосгордумы.

Но главная новелла — это возможность сбора подписей для выдвижения кандидатов на выборах депутатов Мосгордумы в электронном виде, через портал госуслуг, отметил Алексей Шапошников. Регионам дано право самим решать, какую долю подписей можно собирать онлайн, и столичные депутаты выбрали максимально возможный лимит — 50 процентов. Это станет большим подспорьем для самовыдвиженцев, убеждён глава Мосгордумы, так как подписи, собранные через госуслуги, априори будут легитимными.

«Москва остается флагманом по внедрению цифровых технологий, поэтому технически столица готова к проведению дистанционного электронного голосования», — резюмировал Шапошников.

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