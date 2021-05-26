Коридор затмений начался с 26 мая и до 10 июня 2021 года: Что следует делать разным знакам Зодиака

ОвенОвна придется пересмотреть все свои ценности и взгляды на жизнь, по новому расставить приоритеты. В этот периоде у вас появится хорошая возможность получить то, чего вы так долго ждали - получения каких-то документов, выплат или завершения длительного судебного процесса. Могут завершиться изжившие себя отношения.
Телец
У вас затмение коснется вашего финансового положения. Не обязательно в плохую сторону, возможно, это будет получение каких-то средств, но может быть и потеря. Очень вероятно. что вам придется делать какие-то выплаты или делить с кем-то свое имущество.
Близнецы
У вас этот период коснется больше всего сферы личных отношений. Возможно совершенно разное развитие событий - как разрыв или развод, так и заключение брака. Может быть вам удастся завершить какую-то тяжелую работу. которую вы долго не могли выполнить.
Рак
Вы сможете завершить давний проект, над которым долго и упорно трудились. Это, в свою очередь, приведет к денежным вознаграждениям, которые вами вполне заслужены. Кульминация может настать и в рабочих отношениях - могут быть как увольнения, так и начало новой работы.
Лев
У Львов могут быть кульминационные изменения в личной жизни. Это может быть уход повзрослевших детей из родительского дома во взрослую жизнь, возможно наступление долгожданной беременности, завершение неблагоприятных отношений или прекращение одиночества у тех, кто еще не встретил свою половину.
Дева
У вас начнет меняться ваша жизнь в плане смена места жительства. Возможно вы дано планировали переезд - сейчас самое удачное время. В том числе и переезд в другой город или даже страну.
Весы
У вас будут перемены на работе и в личной жизни. Можно развивать свои рабочие умения, можно работать над развитием отношений. Если вы одиноки - велик шанс встретить того самого человека, которого вы ждали. Для вас главное - действовать активно и не ждать подарков с потолка. Только так изменения придут.
Скорпион
У вас могут возникнуть проблемы с деньгами, но не спешите расстраиваться - в данный период это подтолкнет вас к поиску нового источника денег. который будет весьма успешным. Все, что ни делается - к лучшему, и это про вас. Вы начнете жить совершенно иначе. чем до этого.
Стрелец
У вас состоятся перемены личного характера. Все, что касается любви и семьи может получить как развитие, так и завершение. Все зависит от того, к чему все шло в последнее время. Могут быть разводы, или наоборот - свадьбы. Может наступить беременность. Поскольку это период завершения - при беременности это будет период завершения ожидания счастливого события с его наступлением. Видимо, вы долго ждали.